Nemzeti Sportrádió

Halálos áldozatokkal járt a mexikói örömünnep

2026.07.01. 11:03
Legalább két halálos áldozata volt az Ecuador legyőzése utáni mexikóvárosi fiesztának (Fotó: Getty Images)
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foci vb 2026 labdarúgó-világbajnokság 2026 Mexikó haláleset tragédia Ecuador
Legalább két halálos áldozatot követelt kedd éjszaka Mexikóvárosban a hazai futballválogatott világbajnoki nyolcaddöntőbe jutásának ünneplése.

A fővárosi önkormányzat tájékoztatása szerint egy 19 éves nő és egy 44 éves férfi hunyt el, a helyi egészségügyi államtitkár pedig azt közölte, hogy mind a ketten megfulladtak a tömegben.

A helyi média úgy tudja, hogy egy harmadik áldozata is van az estének, ám ezt a hivatalos szervek még nem erősítették meg.

Mexikó az Azték Stadionban Ecuadorral találkozott a vb kieséses szakaszának első körében és 2–0-s győzelmet aratott, ami után a fővárosban össznépi ünneplés vette kezdetét.

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Julián Quinones és Raúl Jiménez is szép gólt szerzett, 40 év után nyert az egyenes kieséses szakaszban Mexikó.

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
A LEGJOBB 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT
Mexikó–Ecuador 2–0 (2–0)
Mexikóváros, Azték Stadion, 80 824 néző. Vezette: Vincic (szlovén)
MEXIKÓ: Rangel – J. Sánchez, C. Montes, J. Vásquez, Gallardo – Mora (B. Gutiérrez, 59.), Lira, Romo (O. Vargas, 73.) – Alvarado (Reyes, 80.), R. Jiménez (S. Giménez, 73.), Quinones (Pineda, 80.). Szövetségi kapitány: Javier Aguirre 
ECUADOR: Galíndez – Franco (Medina, a szünetben), Ordonez (Preciado, a szünetben), Pacho, Hincapié – Yeboah (J. Caicedo, 79.), M. Caicedo, Vite, Angulo (Paez, 79.) – Plata, E. Valencia (K. Rodríguez, 59.). Szövetségi kapitány: Sebastián Beccacece
Gólszerző: Quinones (22.), R. Jiménez (31.)
Kiállítva: Hincapié (90+5.)

foci vb 2026 labdarúgó-világbajnokság 2026 Mexikó haláleset tragédia Ecuador
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