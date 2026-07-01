Halálos áldozatokkal járt a mexikói örömünnep

A fővárosi önkormányzat tájékoztatása szerint egy 19 éves nő és egy 44 éves férfi hunyt el, a helyi egészségügyi államtitkár pedig azt közölte, hogy mind a ketten megfulladtak a tömegben.

A helyi média úgy tudja, hogy egy harmadik áldozata is van az estének, ám ezt a hivatalos szervek még nem erősítették meg.

Mexikó az Azték Stadionban Ecuadorral találkozott a vb kieséses szakaszának első körében és 2–0-s győzelmet aratott, ami után a fővárosban össznépi ünneplés vette kezdetét.