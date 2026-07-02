Nemzeti Sportrádió

USA vagy Bosznia-Hercegovina? Elkezdődött a meccs

2026.07.02. 02:02
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Foci vb 2026
1 órája

Vb 2026, a 16 közé jutásért: Egyesült Államok–Bosznia-Hercegovina 1–0

Kanada és Mexikó már továbbjutott, a harmadik társházigazda is erre készül.

 

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