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USA vagy Bosznia-Hercegovina? Elkezdődött a meccs
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2026.07.02. 02:02
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Foci vb 2026
1 órája
Vb 2026, a 16 közé jutásért: Egyesült Államok–Bosznia-Hercegovina 1–0
Kanada és Mexikó már továbbjutott, a harmadik társházigazda is erre készül.
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vb 2026
vb-hírfolyam
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