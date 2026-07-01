Nemzeti Sportrádió

„Tudom, mi a teendő ilyenkor” – a kiesés után távozik Ecuador szövetségi kapitánya

K. Zs.K. Zs.
2026.07.01. 10:45
Sebastián Beccacece a Mexikó elleni mérkőzést követő sajtótájékoztatón (Fotó: Getty Images)
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Lemondott Sebastián Beccacece, az ecuadori válogatott szövetségi kapitánya, miután magyar idő szerint szerda hajnalban csapata 2–0-ra kikapott a labdarúgó-világbajnokságon a társrendező Mexikótól, így nem jutott be a nyolcaddöntőbe.

Az argentin szakember kiemelte, szívesen folytatta volna a munkát, de nem sikerült betartania az ígéreteit.

„A szerződésem a világbajnoksággal lejárt. Nem sikerült elérnünk a bravúrt, amit ígértünk, vagyis, hogy ez legyen az ecuadori válogatott legsikeresebb szereplése. Ezért ideje távoznom – mondta a 45 éves kapitány, majd hozzátette: – A játékosok és a vezetőség részéről is érzem a bizalmat, de tudom, mi a teendő ilyenkor, és bár fáj, egyértelmű volt számomra a döntés.”

A dél-amerikai együttes az ötödik világbajnokságán vett részt, korábban háromszor a csoportkörből sem jutott tovább. Eddigi legjobb teljesítményét a 2006-os németországi tornán nyújtotta, amikor hat ponttal a második helyen bejutott a nyolcaddöntőbe, majd ott 1–0-ra kikapott Angliától.

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