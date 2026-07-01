„Tudom, mi a teendő ilyenkor” – a kiesés után távozik Ecuador szövetségi kapitánya

Az argentin szakember kiemelte, szívesen folytatta volna a munkát, de nem sikerült betartania az ígéreteit.

„A szerződésem a világbajnoksággal lejárt. Nem sikerült elérnünk a bravúrt, amit ígértünk, vagyis, hogy ez legyen az ecuadori válogatott legsikeresebb szereplése. Ezért ideje távoznom – mondta a 45 éves kapitány, majd hozzátette: – A játékosok és a vezetőség részéről is érzem a bizalmat, de tudom, mi a teendő ilyenkor, és bár fáj, egyértelmű volt számomra a döntés.”

A dél-amerikai együttes az ötödik világbajnokságán vett részt, korábban háromszor a csoportkörből sem jutott tovább. Eddigi legjobb teljesítményét a 2006-os németországi tornán nyújtotta, amikor hat ponttal a második helyen bejutott a nyolcaddöntőbe, majd ott 1–0-ra kikapott Angliától.