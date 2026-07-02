Statisztikák: Balogun elit társasághoz csatlakozott, Pochettino amerikai történelmet írt
Ez volt az USA nyolcadik meccse vb-n az egyenes kieséses szakaszban. Ez idáig csak egyet nyert meg (2002-ben, Mexikó ellen), de most megvan a második is – igaz, ez „csak” nyolcaddöntőbe jutást ért.
Maurico Pochettino már 3 meccset nyert a vb-n USA-val. Erre korábban még egyszer sem volt képes az amerikaiak mindenkori szövetségi kapitánya.
Folarin Balogun mindössze a negyedik játékos valaha vb-n, aki gólt szerzett, majd kiállították. Nem kis nevekhez csatlakozott: Zinedine Zidane, Ronaldino, Garrincha.
Folarin Balogun számai a meccsről.
A MÉRKŐZÉS STATISZTIKÁI
VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
A LEGJOBB 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT
EGYESÜLT ÁLLAMOK–BOSZNIA-HERCEGOVINA 2–0 (1–0)
Santa Clara, San Francisco Bay Area Stadion, 68 827 néző. Vezette: Raphael Claus (brazil)
EGYESÜLT ÁLLAMOK: Freese – Freeman, C. Richards, Ream, A. Robinson – Tillman, T. Adams – Dest (Berhalter, 87.), McKennie (G. Reyna, 90+5.), Pulisic (Pepi, 88.) – Balogun. Szövetségi kapitány: Mauricio Pochettino
BOSZNIA-HERCEGOVINA: Vasilj – Katic (Memic, 75.), Radeljic, Muharemovic – Dedic, Gigovic (Bajraktarevic, 51.), Sunjic (Tahirovic, 51.), Kolasinac (Tabakovic, 75.) – Alajbegovic – Dzeko (Mahmic, 51.), Demirovic. Szövetségi kapitány: Sergej Barbarez
Gólszerző: Balogun (45.), Tillman (82.)
Kiállítva: Balogun (64.)