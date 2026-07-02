Nemzeti Sportrádió

Statisztikák: Balogun elit társasághoz csatlakozott, Pochettino amerikai történelmet írt

CSELŐTEI MÁRKCSELŐTEI MÁRK
2026.07.02. 05:41
Folarin Balogun és Mauricio Pochettino (Fotó: Getty Images)
Címkék
Egyesült Államok foci vb 2026 foci vb vb 2026 vb-hírfolyam USA Mauricio Pochettinho statisztika vb-statisztikák Folarin Balogun
Mint ismert, a labdarúgó-világbajnokságon a legjobb 16 közé jutásért az Egyesült Államok 2–0-ra legyőzte Bosznia-Hercegovinát, így a társházigazda a nyolcaddöntőben Belgiummal találkozik. Jöjjenek a mérkőzés statisztikái, érdekességei, adatai!

 

Ez volt az USA nyolcadik meccse vb-n az egyenes kieséses szakaszban. Ez idáig csak egyet nyert meg (2002-ben, Mexikó ellen), de most megvan a második is – igaz, ez „csak” nyolcaddöntőbe jutást ért. 

Maurico Pochettino már 3 meccset nyert a vb-n USA-val. Erre korábban még egyszer sem volt képes az amerikaiak mindenkori szövetségi kapitánya. 

Folarin Balogun mindössze a negyedik játékos valaha vb-n, aki gólt szerzett, majd kiállították. Nem kis nevekhez csatlakozott: Zinedine Zidane, Ronaldino, Garrincha.

Folarin Balogun számai a meccsről.

A MÉRKŐZÉS STATISZTIKÁI

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
A LEGJOBB 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT
EGYESÜLT ÁLLAMOK–BOSZNIA-HERCEGOVINA 2–0 (1–0)
Santa Clara, San Francisco Bay Area Stadion, 68 827 néző. Vezette: Raphael Claus (brazil)
EGYESÜLT ÁLLAMOK: Freese – Freeman, C. Richards, Ream, A. Robinson – Tillman, T. Adams – Dest (Berhalter, 87.), McKennie (G. Reyna, 90+5.), Pulisic (Pepi, 88.) – Balogun. Szövetségi kapitány: Mauricio Pochettino
BOSZNIA-HERCEGOVINA: Vasilj – Katic (Memic, 75.), Radeljic, Muharemovic – Dedic, Gigovic (Bajraktarevic, 51.), Sunjic (Tahirovic, 51.), Kolasinac (Tabakovic, 75.) – Alajbegovic – Dzeko (Mahmic, 51.), Demirovic. Szövetségi kapitány: Sergej Barbarez
Gólszerző: Balogun (45.), Tillman (82.)
Kiállítva: Balogun (64.)

ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!

 

Egyesült Államok foci vb 2026 foci vb vb 2026 vb-hírfolyam USA Mauricio Pochettinho statisztika vb-statisztikák Folarin Balogun
Legfrissebb hírek

Videó: Kane duplázott; Belgium drámai meccsen ment tovább – a 21. játéknap góljai egy helyen

Foci vb 2026
14 perce

Pocchettino: Mindenki számára nehéz ellenfél leszünk

Foci vb 2026
52 perce

A harmadik társházigazda is nyert – az Egyesült Államok is továbbjutott

Foci vb 2026
1 órája

Balogun gólt lőtt, majd pirosat kapott, de az USA tíz emberrel is felülmúlta a bosnyákokat

Foci vb 2026
1 órája

Videó: emiatt állították ki az amerikaiak hősét, nem lehet ott a Belgium elleni nyolcaddöntőben

Foci vb 2026
1 órája

Videó: Balogun gólt szerzett, majd LeBron James ikonikus mozdulatával ünnepelt

Foci vb 2026
2 órája

Balogun góljával vezet a szünetben az Egyesült Államok

Foci vb 2026
2 órája

Rudi Garcia: A labdarúgásban minden lehetséges, amíg hiszünk benne

Foci vb 2026
3 órája
Ezek is érdekelhetik