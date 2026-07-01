Somália szerint Brazíliának mindene megvan a világbajnoki címhez

– Japán ellen Gabriel Martinelli lett a nyerőember. Így kell beszállnia egy cserének?

– Ő tipikusan az a futballista, aki a megfelelő pillanatban a különbséget jelenti – mondta lapunknak adott interjújában Somália, a Ferencváros korábbi játékosa, aki először 2011-ben érkezett a magyar klubhoz, majd franciaországi és szaúdi kitérő után 2020-tól két idényen át ismét a zöld-fehérek futballistája volt. – Gyors, egy az egyben nagyon erős, és amit ezúttal is láthattunk, a kapu előtt képes a legjobb megoldást választani. Amikor beállt, rögtön lendületet hozott, mélységet adott a brazil támadásoknak, a végén pedig ott helyezkedett, ahol kellett.

– Odahaza, Rio de Janeiró-i házában nézte a mérkőzést?

– Igen, a feleségemmel és a kislányunkkal. Egy ilyen mérkőzést egy brazil nem hagy ki. Japán jól játszott, fegyelmezett volt, a játékosai rengeteget futottak, bátran támadták a labdát, és megmutatták, hogy a brazilok ellen is képesek a végsőkig kitartani.

Somália (Fotó: Nemzeti Sport)

– Mi lepte meg leginkább Japán játékában?

– Az, hogy nem féltek a selecaótól. Sokan amikor meglátják a nagy neveket, a Real Madridban, az Arsenalban vagy más topklubokban szereplő futballistákat, már a meccs előtt meginognak. Japán nem. Szervezetten védekezett, gyorsan lezárta a területeket, és amikor lehetősége adódott, azonnal indult előre. Nem csak védekezni akart, meg akarta büntetni a hibáinkat. A gólja is ebből született, Brazília elveszítette a labdát, Japán pedig azonnal reagált. Ez a modern futball.

– Önnek nem tűnt tanácstalannak az Ancelotti-csapat az első félidőben?

– Nem játszott elég gyorsan a válogatott. A brazil játékosok minőségét illetően nincs kérdés, de ha lassan járatják a labdát, ha nincs mozgás a labdás ember körül, akkor még nekik is nehéz. A japán védők kevés helyet hagytak Vinícius Júniornak, rendre két játékos állta az útját. A brazil válogatott az első félidőben inkább birtokolta a labdát, de nem igazán játszott. A szünetben azt mondtam, ha nem kezdünk el futballozni, nehéz este lesz belőle.

– A második félidőben viszont teljesen más brazil válogatott jött ki a pályára. Ez az együttes igazi arca?

– Nem esett pánikba a csapat, egyre nagyobb nyomás alá helyezte ellenfelét. Elkezdett futballozni, és megérkezett az energia. A védők és a csatárok egyszerre kapcsoltak magasabb fokozatba, onnantól sokkal veszélyesebbé váltak a támadások.

– Carlo Ancelottiról sokan azt mondják, hogy szereti a biztonságot, de közben mindig képes valami váratlant húzni, a cseréi például ezúttal is bejöttek.

– Rendkívül tapasztalt edző, és ezt az ilyen mérkőzéseken lehet igazán látni. Nem kapkod, nem esik pánikba, nem akar mindent egyszerre megváltoztatni. Biztonságban akarja tartani az együttesét, de közben pontosan érzi, mikor kell belenyúlnia a meccsbe. A Real Madridnál is sokszor láttuk ezt, nem mindig dominál kilencven percen át a csapata, de a fontos pillanatokban megvan a nyugalom, a hit és az egyéni minőség. Ő nem az az edző, aki feleslegesen kockáztat, de nem is fél változtatni. Ezúttal sem azért cserélt, mert idegeskedett, hanem mert látta, hol a probléma.

– Igaz, hogy Rio de Janeiróba költözött? Nem futott vele össze a városban?

– Itt lakik a környékünkön, de még nem találkoztam vele. Miután hazaköltöztünk Magyarországról, nem ment könnyen az ideális otthon felkutatása, két kutyusunk is van, aztán találtunk egy remek kis házat. Az óceánpart egy ugrás, az út menti vendéglők és bárok mindegyikében van televízió, a japánok elleni meccs után is durrogtak a petárdák és tűzijátékok.

– Vinícius Júnior ma már egyértelműen a brazil válogatott legfontosabb játékosa. Ön hogyan látja a szerepét?

– Egyértelműen ő a kulcsember. Neymar sérülése, illetve fokozatos visszatérése miatt még nagyobb figyelem irányul rá. Ő az a játékos, akitől mindenki azt várja, hogy valamit kitaláljon, hogy egy csellel, egy gyors indulással, egy lövéssel vagy egy passzal megváltoztassa a mérkőzést. Ez óriási felelősség, mégis látszólag könnyedén veszi.

– A csúcsformában lévő Neymar nélkül is lehet világbajnok Brazília?

– Az ő személye akkor is fontos a keretnek, ha nincs a pályán, vagy ha csak kevesebb játékperc jut neki. A brazil játékosok számára Neymar nem csupán csapattárs, sokkal inkább félisten, amolyan spirituális vezér. Ha csak tíz-tizenöt percet játszik, már az rengeteg energiát ad a többieknek. Persze mindenki szeretné látni a pályán, én is… Régóta ő a kedvencem, a mai napig csodálom.

– Ön szerint a brazil válogatott megnyerheti a világbajnokságot?

– Mindene megvan hozzá. Kiváló védők, erős középpályások, fantasztikus támadók és egy szövetségi kapitány, aki tudja, hogyan kell nagy tornán, nagy nyomás alatt nyerni. A tehetséggel és a játékosok tudásával mindenki tisztában van, a kérdés az, hogy meglesz-e mellé a fegyelem és az alázat.