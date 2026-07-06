Haalandot a hajrában már nem tudták tartani a brazilok, Norvégia kiejtette az ötszörös világbajnokot

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

NYOLCADDÖNTŐ

BRAZÍLIA–NORVÉGIA 1–2 (0–0)

New York, New York/New Jersey Stadion, 80 663 néző. Vezette: Elfath (amerikai)

BRAZÍLIA: Alisson – Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos – Guimaraes (Éderson, 79.), Casemiro – Rayan (Danilo Santos, 67.), Martinelli (Neymar, 67.), Vinícius Júnior – Cunha (Endrick, 58.). Szövetségi kapitány: Carlo Ancelotti

NORVÉGIA: Nyland – Ryerson (Aursnes, 63.), Ajer, Heggem, Wolfe (Östigard, 90+5.) – Ödegaard, Berg, Berge – Sörloth (Bobb, a szünetben), Haaland, Nusa (Schjelderup, a szünetben). Szövetségi kapitány: Stale Solbakken

Gólszerző: Neymar (90+10. – 11-esből), ill. Haaland (79., 90.)

ÉLŐ SZÖVEGES KÖZVETÍTÉS ITT!

A mérkőzést megelőzően a stadion környékén szurkolókkal beszélgetve a legképtelenebb tippek is előjöttek: egy norvég férfi lelkesen bizonygatta nekem és barátainak, hogy válogatottjuk márpedig 7–1-re nyer. Bár 2014-ben egy német drukker egy videoriportban megjósolta hazája azonos eredménnyel járó sikerét Brazília ellen, meglehetősen életszerűtlennek tűnt, hogy hasonlóan alakuljon a találkozó.

„Hagyjál már ezzel a marhasággal, egész nap ezt mondogatod” – szólt rá az egyik haverja. Aztán pár perccel később egy brazil úr viccelődött hasonlóan izgalmas tippjével, miszerint hazája fölényes győzelme során Alisson szerzi az utolsó gólt.

Fölényes kiütés és brazil kapusgól sem született, történelmi jelentőségű hatalmas norvég győzelem azonban igen.

A lelátó közel négyötödét sárgába öltöztető drukkerek hamar szívükhöz kaptak: a 3. percben Martin Ödegaard indította a jobb szélen Alexander Sörlothot, aki kiváló passzt adott a középen érkező és onnan a kapuba találó Patrick Bergnek – mivel lesről iramodott meg, a zászló magasba emelkedett, az örömükben talpra ugró norvégoknak pedig ekkor még csalódniuk kellett.

Mindkét csapat védelme kiemelt törődésben részesítette az ellenfél leginkább gólveszélyes játékosait, így fordulhatott elő, hogy Vinícius Júnior a 9. percben ért először labdához, a túloldalon pedig Erling Haaland sem fért gyakran hozzá a mérkőzés elején.

Tíz perc telt el, amikor Matheus Cunha tört be a tizenhatoson belülre, a becsúszva menteni próbáló Kristoffer Ajer pedig buktatta. Egyértelmű tizenegyesnek tűnt, a játékvezető azonban előbb csak szögletet ítélt, majd miután szóltak neki a VAR-szobából, és ő is visszanézte a történteket, akkor adott csak büntetőt. A labda mögé Bruno Guimaraes állt. Nekiindult, megtorpant, majd laposan célba vette a bal alsót – Örjan Nyland jó irányba indult, és kitolta a labdát, brazil játékos ezzel az 1986-os világbajnokság óta először hagyott ki tizenegyest. Akkor Zico hibázott a franciák ellen a tizenegyespárbajban elveszített negyeddöntőben – a szétlövés során már nem rontott.

Az izgalmas kezdés után unalmasabb percek következtek, egyik csapat sem vállalt nagy kockázatot, amikor pedig végre izgalomba lehetett kerülni egy helyzet miatt, akkor Nyland és Alisson tartották szép védésekkel meccsben csapatukat.

Mivel a félidei szünetet követően nagyjából ott folytatódott mérkőzés, ahol abbamaradt, Carlo Ancelotti jónak látta, ha felfrissíti támadósorát. Az 59. percben Matheus Cunha helyére beküldte Endricket, aki alighogy megérkezett a pályára, máris kapott egy kiváló indítást Viníciustól, ziccerben rohanhatott kapura, hogy aztán csúnyán a jobb kapufa mellé lőjön.

Miután Erling Haalandnak köszönetet mondhattak a brazilok, hogy épphogy lemaradt egy labdáról, amelyet csak két méterről, az üres kapuba kellett volna bepofoznia, a brazil szövetségi kapitány Neymart is pályára küldte, akinek a nevét a sárga szurkolósereg azonnal dalba foglalta. Beállt Danilo Santos és Éderson is, hiába: a rendkívül koncentráltan dolgozó norvég védelem jól zárt.

A brazil drukkerek immáron 80 perce énekelték lelkesen dobszó kíséretében ugyanazt a három dalt, amikor a kihagyott tizenegyes után a második nagy csalódást is át kellett élniük: helyzetbe kerültek a norvégok, Andreas Schjelderup balról középre ívelt, a nagyszerűen érkező Erling Haaland pedig a bal sarokba bólintott.

A dél-amerikaiak ezután hiába próbálkoztak az egyenlítéssel, mindig volt egy jókor érkező, a labdába belekapó vagy blokkoló védőjátékos, amikor pedig már csak a kapussal álltak szemben a brazil támadók, Nyland földön túli bravúrjai üzente a braziloknak: itt ma semmi sem fog sikerülni. A hősies norvég kapus egy vetődés során még a bal kapufát is lefejelte, ami miatt ápolni kellett. Aztán eljött a pillanat, amely végleg eldöntötte a párharcot: az ismét balról veszélyeztető Schjelderup ezúttal kiváló passzt adott a tizenhatos előterében feltűnő Haalandnak, aki Danilo lába között, nagy erővel a kapu bal oldalába lőtt. Kiváló lapos lövés volt!

A vikingsapkás norvég drukkerek megőrültek, a kispadon ülők örömükben a pálya közepéig rohantak: a tudósítói helyeken ülő brazil újságírók jelentős része pedig dühösen felpattant, és kiviharzott a stadionból, meg sem várva a lefújást. Pedig így lemaradtak Neymar góljáról! Az előzetesen belengetett hétperces hosszabbítás letelt, amikor épp a brazilok támadtak, Leo Östigard lekönyökölte a tizenhatoson belül Casemirót, így újabb tizenegyest rúghattak a brazilok. Neymar hosszú kivárás és alapos nekifutás után hiába lőtt a kapuba, az ezt követő minimális extra ráadás során már nem sikerült eljutniuk a norvég kapuig a dél-amerikaiaknak.

A győzelmet az ikonikus módon, a közönséggel együtt evezést imitálva ünneplő, kiáltozó norvég válogatott hatalmas sikert aratott Brazília felett, a negyeddöntőben pedig a Mexikó–Anglia mérkőzés győztesével találkozik július 11-én Miamiban.

A mellettem ülő norvég író, aki a válogatott világbajnoki szerepléséről írja legújabb művét, meg is jegyezte, egyeztetnie kell a kiadóval, mivel több oldalra lesz szüksége. 1–2

A norvég játékosok elkezdték az ünneplést (Fotó: Getty Images)

ÉLŐ SZÖVEGES KÖZVETÍTÉS ITT!

A BRAZIL VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: 1 Alisson (Liverpool FC – Anglia), 23 Ederson (Fenerbahce – Törökország), 12 Weverton (Gremio)

Védők: 6 Alex Sandro (Flamengo), 14 Bremer (Juventus – Olaszország), 13 Danilo Luiz (Flamengo), 16 Douglas Santos (Zenit – Oroszország), 3 Gabriel Magalhaes (Arsenal – Anglia), 24 Roger Ibanez (Al-Ahli – Szaúd-Arábia), 15 Léo Pereira (Flamengo), 4 Marquinhos (Paris Saint-Germain – Franciaország)

Középpályások: 8 Bruno Guimaraes (Newcastle United – Anglia), 5 Casemiro (Manchester United – Anglia), 18 Danilo Santos (Botafogo), 2 Éderson (Atalanta – Olaszország), 17 Fabinho (Al-Ittihad – Szaúd-Arábia), 20 Lucas Paquetá (Flamengo)

Támadók: 9 Matheus Cunha (Manchester United – Anglia), 19 Endrick (Olympique Lyon – Franciaország), 25 Igor Thiago (Brentford – Anglia), 21 Luiz Henrique (Zenit – Oroszország), 22 Gabriel Martinelli (Arsenal – Anglia), 10 Neymar (Santos), 11 Raphinha (FC Barcelona – Spanyolország), 26 Rayan (AFC Bournemouth – Anglia), 7 Vinícius Júnior (Real Madrid – Spanyolország)

Szövetségi kapitány: Carlo Ancelotti (olasz)

A NORVÉG VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: 1 Örjan Nyland (Sevilla – Spanyolország), 13 Egil Selvik (Watford – Anglia), 12 Sander Tangvik (Hamburger SV – Németország)

Védők: 3 Kristoffer Ajer (Brentford – Anglia), 15 Fredrik Björkan (Bodö/Glimt), 25 Henrik Falchener (Viking), 24 Sondre Langas (Derby County – Anglia), 17 Torbjörn Heggem (Bologna – Olaszország), 16 Marcus Pedersen (Torino – Olaszország), 26 Julian Ryerson (Borussia Dortmund – Németország), 5 David Möller Wolfe (Wolverhampton Wanderers – Anglia), 4 Leo Östigard (Genoa – Olaszország)

Középpályások: 14 Fredrik Aursnes (Benfica – Portugália), 6 Patrick Berg (Bodö/Glimt), 8 Sander Berge (Fulham – Anglia), 2 Morten Thorsby (Cremonese – Olaszország), 18 Kristian Thorstvedt (Sassuolo – Olaszország), 10 Martin Ödegaard (Arsenal – Anglia), 19 Thelo Aasgaard (Rangers FC – Skócia)

Támadók: 22 Oscar Bobb (Fulham – Anglia), 23 Jens Petter Hauge (Bodö/Glimt), 20 Antonio Nusa (RB Leipzig – Németország), 21 Andreas Schjelderup (Benfica – Portugália), 9 Erling Haaland (Manchester City – Anglia), 11 Jörgen Strand Larsen (Crystal Palace – Anglia), 7 Alexander Sörloth (Atlético Madrid – Spanyolország)

Szövetségi kapitány: Stale Solbakken