Nemzeti Sportrádió

Nagyot zuhant a német mezek ára

2026.07.01. 18:26
Fotó: Getty Images
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Nagyot zuhant a német mezek ára, amióta a válogatott a 32 között búcsúzott a labdarúgó-világbajnokságon.

Egy sportáruházakban elvégzett felmérés szerint a fehér és keresztben csíkos hazai trikó jelenleg már csak 60-80 euróba kerül, a Paraguay elleni, tizenegyespárbajban történt kiesés előtt még száz eurót kellett fizetni érte. Hasonlóan járt a sötét idegenbeli ruházat is, amelyet a korábbi 150 helyett már csak mintegy száz euróért lehet megvásárolni.

Egy héttel ezelőtt az Adidas sportszergyártó cég vezérigazgatója, Björn Gulden közölte, a vb alatt becsléseik szerint hárommillió mezt fognak eladni, ami rekord lenne, a 2022-es torna során egymillió fogyott. Négy éve, miután a nationalelf már a csoportkör után hazautazott, a herzogenaurachi sportszergyártó önként megfelezte az árakat – jelenleg viszont még teljes áron kaphatók a webshopban.

Ezek az utolsó trikók, amelyeket az Adidas készített a válogatott számára, ugyanis a cég és a német szövetség közötti szerződés 70 év után véget ér. Jövőre már az amerikai Nike öltözteti a nemzeti csapatot.

 

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