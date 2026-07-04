Nemzeti Sportrádió

Nadir Benbuali szerint súlyos sérülést szenvedett a vb-n

2026.07.04. 18:34
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Fotó: Getty Images
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foci vb 2026 Nadir Benbuali ETO FC Algéria
Nadir Benbuali, az algériai válogatott és az ETO FC labdarúgója az Instagram-oldalán elárulta, hogy súlyos sérülést szenvedett a világbajnokságon, habár a pontos diagnózist még ő sem tudja.

Az algériai válogatottal a világbajnokságon szereplő, és azon gólt is szerző játékos szereplése kérdésessé vált a Bajnokok Ligája selejtezőjében, ahová Efraín Juárez, az ETO FC vezetőedzője nevezte – mutat rá cikkében a csakfoci.hu és az nb1.hu is. A győriek jövő kedden játsszák az első mérkőzést a Víkingur Reykjavík ellen a selejtező első körében.

Benbuali így üzent az Instagram-oldalán:

„Még mindig nem tudom, hogy pontosan milyen sérülést szenvedtem, de azt tudom, hogy súlyosat. A világbajnoki utazásunk véget ért. Valóra vált az álmom, hogy pályára léptem a világbajnokságon és gólt szereztem a hazámnak. Szerettem volna még jobban segíteni a csapatot, sajnos a testemnek más tervei voltak. Sajnálom, hogy nem jutottunk ennél is tovább a vb-n. Mindenkinek köszönöm, aki támogatott és hitt bennem végig az utazás során. Remélem, hogy mielőbb találkozunk.”

Benbuali a Jordánia elleni csoportmeccsen csereként beállva szerzett gólt, de már a 32 között, a svájciak ellen sem lépett pályára.

Benbuali neve egyelőre még ott szerepel az UEFA oldalán a hivatalosan benevezettek között.


 

 

foci vb 2026 Nadir Benbuali ETO FC Algéria
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