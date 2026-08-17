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„Bajnokként és világbajnoki résztvevőként távozom” – Benbuali elbúcsúzott a közösségi oldalán

VARGA BALÁZSVARGA BALÁZS
2026.08.17. 17:22
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Nadir Benbuali szívében mindig különleges helyet foglal majd el az ETO (Fotó: Kovács Péter)
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NB I ETO Nadir Benbuali ETO FC labdarúgó NB I
Az ETO FC-től az egyiptomi Pyramids FC igazoló Nadir Benbuali az Instagram-oldalán közzétett posztban búcsúzott a klubtól és a szurkolóktól.
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Nadir Benbuali távozik Győrből – hivatalos

Az egyiptomi Pyramids FC klubrekordot jelentő összeget fizet ki a vb-t megjáró támadóért.

Mint beszámoltunk róla, Nadir Benbuali klubrekordot jelentő összegért az egyiptomi Pyramids FC-nél folytatja pályafutását, így két év után távozik Győrből. A csatár a bejelentés után nem sokkal tette közzé posztját az oldalán, íme!

„Két felejthetetlen idény után eljött az idő, hogy búcsút intsek az ETO Győrnek, egy klubnak és egy városnak, melyek örökre különleges helyet foglalnak el a szívemben.

Amikor megérkeztem, pályafutásom egyik legnehezebb időszakából tértem vissza egy elülső keresztszalag-sérülést követően. Az ETO hitt és bízott bennem, valamint lehetőséget adott arra, hogy újra megtaláljam önmagamat. Ezért örökké hálás leszek.

A klub támogatásának és belém vetett hitének köszönhetően újre elérhettem a legjobb formámat, és megvalósíthattam életem egyik legnagyobb álmát: képviselhettem Algériát a világbajnokságon. Soha nem fogom ezt elfelejteni, mert az ETO mindig is fontos része lesz ennek az utazásnak és ennek az elért eredménynek.

Együtt felejthetetlen pillanatokat éltünk át, és mindezt a tizenhárom év várakozás után megszerzett bajnoki cím koronázott meg. Nagy megtiszteltetés, hogy részese lehettem ennek a történelmi tettnek, és mindig is pályafutásom egyik legbüszkébb pillanata lesz. Ez a cím minden játékos, edző, stábtag és szurkoló érdeme, aki mellettünk állt, és mindig is hitt bennünk.

Csapattársaimnak, edzőimnek és a klub minden tagjának: köszönöm a kemény munkátokat, az áldozatokat és az együtt szerzett összes emléket.

Hihetetlen szurkolóinknak: köszönöm a szereteteteket, a szenvedélyeteket és a feltétlen támogatásotokat, s azt is, hogy az első naptól kezdve otthon éreztem magamat.

Győr városának és lakóinak: köszönöm, hogy tárt karokkal fogadtatok engem és a családomat. Mindig magammal viszem e városnak egy darabját, bárhová is megyek.

Nehéz szívvel, de hatalmas büszkeséggel és hálával távozom. Bizalomra éhesen érkeztem ide, most pedig bajnokként és világbajnoki résztvevőként távozom, olyan emlékekkel és barátságokkal, melyek egy életre szólnak.

Ez több mint búcsú, ez szívből jövő köszönet.

Sikerekben gazdag jövőt kívánok az ETO Győrnek. Mindig különleges helyetek lesz a szívemben.

Hajrá, ETO!”

 

NB I ETO Nadir Benbuali ETO FC labdarúgó NB I
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