Nemzeti Sportrádió

Miamiban lazít Cristiano Ronaldo menyasszonya

S. Á.S. Á.
2026.07.01. 11:29
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Cristiano Ronaldo vb 2026 vb-hírfolyam
Gőzerővel készül a Horvátország elleni mérkőzésre Cristiano Ronaldo. Közben a menyasszonya, Georgina Rodríguez Miamiból, az óceánpartról tett közzé több képet az Instagramon, ahol csaknem 75 millióan követik.

Természetesen a hölgy ott volt a lelátón a Kolumbia elleni találkozón (0–0) is, hamarosan Torontóba repül, ahol a portugál válogatott a horvátokkal csap össze a tizenhat közé jutásért. Nyilvánvalóan ő is azért szurkol, hogy az Üzbegisztán ellen duplázó Cristiano Ronaldo újra megvillanjon, és minél tovább élvezhesse pályafutása utolsó világbajnokságát. A pár egyébként a hírek szerint szeptemberben, a torna után összeházasodik, vagyis mozgalmasak lesznek a következő hónapok.

 

 

 

Cristiano Ronaldo vb 2026 vb-hírfolyam
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