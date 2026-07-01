Miamiban lazít Cristiano Ronaldo menyasszonya

Természetesen a hölgy ott volt a lelátón a Kolumbia elleni találkozón (0–0) is, hamarosan Torontóba repül, ahol a portugál válogatott a horvátokkal csap össze a tizenhat közé jutásért. Nyilvánvalóan ő is azért szurkol, hogy az Üzbegisztán ellen duplázó Cristiano Ronaldo újra megvillanjon, és minél tovább élvezhesse pályafutása utolsó világbajnokságát. A pár egyébként a hírek szerint szeptemberben, a torna után összeházasodik, vagyis mozgalmasak lesznek a következő hónapok.