Carlo Ancelotti a legjobban öltöző szövetségi kapitány

A listát a Ghánát irányító Carlos Queiroz (balra) nyitotta, aki feltűnő aranyláncot hord a nyakában (a pólóján kívül…), így főszereplő lehetne a Maffiózók című sorozatban. A németekkel kieső Julian Nagelsmann (jobbra) pólót viselt a tornán, míg a japánokkal búcsúzó Morijaszu Hadzsime kis mellényével szerepelhetne a „Football manager” nevű focis játékban.

A legjobban öltöző szövetségi kapitány díját Carlo Ancelotti (középen) kapta meg, aki rendre elegáns öltönyben irányítja Brazíliát.