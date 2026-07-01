Nemzeti Sportrádió

Carlo Ancelotti a legjobban öltöző szövetségi kapitány

J. Á.J. Á.
2026.07.01. 12:18
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Közkedvelt téma a vb kapcsán a bulvársajtóban a játékosok hajviselete vagy a futballistafeleségek öltözködése, de olykor szó esik a szövetségi kapitányokról is. Most a The Sun a szakemberek öltözködését vizsgálta, kiemelve a különlegességeket.

A listát a Ghánát irányító Carlos Queiroz (balra) nyitotta, aki feltűnő aranyláncot hord a nyakában (a pólóján kívül…), így főszereplő lehetne a Maffiózók című sorozatban. A németekkel kieső Julian Nagelsmann (jobbra) pólót viselt a tornán, míg a japánokkal búcsúzó Morijaszu Hadzsime kis mellényével szerepelhetne a „Football manager” nevű focis játékban.

A legjobban öltöző szövetségi kapitány díját Carlo Ancelotti (középen) kapta meg, aki rendre elegáns öltönyben irányítja Brazíliát.

vb 2026 vb-hírfolyam szövetségi kapitányok
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