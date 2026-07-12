Ha július 12. és futball-vb, akkor Pelé, Beckenbauer és Zidane – vb-videók

A huszadik század utolsó vb-jén, 1998-ban ezen a napon lett világbajnok Franciaország labdarúgó-válogatottja. A július 12-i játéknapokról három torna öt mérkőzésének emlékét idézzük fel a vb-történelmet napról napra feldolgozó sorozatunk mai részében: ekkor mutatkozott be a nagyvilágnak Franz Beckenbauer, ekkor szenvedett fontosnak bizonyuló sérülést Pelé, ekkor döntötte el két nagyszerű fejes góllal az 1998-as döntőt Zinédine Zidane, és 2014-ben ezen a napon vált bizonyossá, hogy Brazília rendezőként érem nélkül marad.

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