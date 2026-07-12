Nemzeti Sportrádió

Videó: így jutott tovább Anglia és Argentína – a két negyeddöntő kulcspillanatai egy helyen

K. Zs.K. Zs.
2026.07.12. 07:48
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Julián Álvarez (balra) és Jude Bellingham kulcsszereplő volt ezen a játéknapon – egymás ellen folytathatják (Fotók: Getty Images)
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Mint beszámoltunk róla, magyar idő szerint szombat este, vasárnap hajnalban lejátszották az utolsó két negyeddöntőt az idei labdarúgó-világbajnokságon: Anglia 2–1-re legyőzte Norvégiát, Argentína pedig 3–1-re Svájcot – Thomas Tuchel és Lionel Scaloni csapatai egymás ellen játszanak majd az elődöntőben. Íme, a hosszabbításba torkolló mérkőzések legfontosabb eseményei az M4 Sport YouTube-csatornájáról!

ANGLIA–NORVÉGIA 2–1 – hosszabbítás után

Videós összefoglaló itt!

ARGENTÍNA–SVÁJC 3–1 – hosszabbítás után

Videós összefoglaló itt!

 

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