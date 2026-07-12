Videó: így jutott tovább Anglia és Argentína – a két negyeddöntő kulcspillanatai egy helyen

Mint beszámoltunk róla, magyar idő szerint szombat este, vasárnap hajnalban lejátszották az utolsó két negyeddöntőt az idei labdarúgó-világbajnokságon: Anglia 2–1-re legyőzte Norvégiát, Argentína pedig 3–1-re Svájcot – Thomas Tuchel és Lionel Scaloni csapatai egymás ellen játszanak majd az elődöntőben. Íme, a hosszabbításba torkolló mérkőzések legfontosabb eseményei az M4 Sport YouTube-csatornájáról!