Magyar edző a vb-nyolcaddöntős neveltjéről

Főként sportriporterként és A Törő! című 1995-ös Törőcsik András-portrékönyv szerzőjeként ismerik a hazai futball világában Rokob Pétert, ám érdemes odafigyelni edzői tapasztalataira is, különösen most, hogy az amerikai világbajnokságon éppen a Brazília elleni nyolcaddöntőre készül egykori neveltje, Sander Berge. Az amatőr labdarúgásban ma is aktív, legutóbb a Győrság vármegyei III. osztályú csapatát irányító tréner Norvégiában foglalkozott éveken keresztül a norvég válogatott középpályásával. Orvos felesége svédországi, majd norvégiai munkalehetősége révén került a skandináv labdarúgásba az 1961-ben született magyar sportember, aki a 69-szeres norvég válogatott futballista nevelőegyesületénél, az akkor harmadosztályú Askernél dolgozott 2010-től utánpótlásedzőként.

A norvég válogatott középpályása tizenévesen, az Asker mezében (Fotó: Rokob Péter gyűjteményéből)

A Fulham középpályása 1998-ban Baerumban, Oslo környékén látta meg a napvilágot, tizenévesen az Askernél kezdte kibontakoztatni tehetségét, amelyre aztán felfigyelt a Valerenga, és 2015-ben át is igazolta. Az askeri évek során a magyar edző is pallérozta az ifjú tehetséget.

„Askerben délelőttönként bevándorlók csapatának tartottam edzést, délutánonként két órától pedig iskolásoknak vezettem napközi foglalkozást, az öt órakor kezdődő rendes edzés előtt. Leckeírás, uzsonnázás után a futball volt fókuszban, grundszerűen, az egyéni képzés módszereivel – idézte fel az említett időszakot Rokob Péter, aki az Asker egyesületének Sander Berge korosztályánál idősebb, U17-es csapatával bajnokságot is nyert (nem mellesleg a norvég együttessel többször edzőtáborozott Magyarországon, ahol általában a Szoboszlai Dominik nevelőklubjaként ismert Főnix együttesével kötött le edzőmérkőzést). – Puritán körülmények között, egyetlen műfüves pályán, egyszerű felszerelésekkel készültünk, egy magyar másodosztályú klubnál biztosan fanyalognának miatta. Ám éppen Sander példája mutatja, hogy gyakran túlgondolják a körítést. Ő átlagon felüli tehetségnek számított, nem véletlen, hogy a norvég utánpótlás-válogatottnál kezdetektől számoltak vele. Hihetetlen kedves fiúként emlékszem rá, és ha a norvég válogatott meccsein látom mosolyogni, ma is bevillan az akkori tinédzserarc. Szerényen viselte, hogy játéktudása alapján kiemelkedett a csapatból, nem ok nélkül jutott el a Premier League-be. A norvégoknál is tapasztalható egységes, fegyelmezett futballhoz sokat hozzátesz játékával, hozzáállásával. Biztos vagyok abban, hogy a braziloknak sem lesz egyszerű a dolguk a nyolcaddöntőben. Norvégia a selejtezőcsoportjában megelőzte Olaszországot, ez önmagában hatalmas fegyvertény, eljutott a tizenhat közé, a vasárnapi meccsen már nincs mit veszítenie. Hozzáteszem, én George Besten, Zicón, Maradonán nőttem fel, nekem hiányoznak a mai labdarúgásból az igazi egyéniségek, a világbajnokság tanúsága szerint a játék ma nem róluk szól, a norvég csapat ellenben kifejezetten korszerű.”

Rokob Péter edzést tart a norvég egyesület utánpótláscsapatának Telkiben (Fotó: Rokob Péter gyűjteményéből)

Az Asker korosztályos bajnokcsapata, középen a magyar edzővel (Fotó: Rokob Péter gyűjteményéből)

Július 5., vasárnap

22.00: Brazília–Norvégia (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!