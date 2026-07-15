Egymásra mutogatnak a licencügy szereplői Mosonmagyaróváron

Nem a béke szigete mostanában Mosonmagyaróvár, a női kézilabdacsapat ugyanis első fokon nem kapott licencet a következő idényre. Az MKC elnöke, Gáspár Botond szerint a döntés előzménye, hogy a Movaréna Kft. ügyvezetője felmondta a klubbal fennálló szerződését, majd erről tájékoztatta a Magyar Kézilabda-szövetséget. Ennek következtében a szövetség a első fokon elutasította a klub licenckérelmét.

„Az ügy rendezése érdekében folyamatosan keressük a kapcsolatot a Movaréna Kft. ügyvezetőjét, azonban sem nekünk sem a jelenlegi városvezetésnek nem veszi fel a telefont. A folyamatban lévő ügyre tekintettel ezt jelenleg nem kívánjuk tovább kommentálni…” – írta közleményében az MKC.

A csarnok az önkormányzat tulajdonában áll, és a Movaréna Kft. üzemelteti (a cég tulajdonosa az MTE Csoport). A Kft. ügyvezetője, Drescher Ottó sajtótájékoztató keretében reagált a történtekre.

„Az aréna legnagyobb használója az MKC, amely a létesítmény kihasználtságának mintegy 90 százalékát adja. Egy ilyen mértékű használat csak akkor működhet megfelelően, ha a felek partnerként működnek együtt, és kölcsönösen teljesítik a vállalt kötelezettségeiket. Korábban ez így volt, a problémák Gáspár Botond elnökké választásával kezdődtek. Gyakorlatilag az első hónaptól kezdődően nem fizettek bérleti díjat” – fogalmazott Drescher a szerdai sajtótájékoztatón, amelyről a Kisalföld számolt be.

A tartozások miatt idén márciusban a Movaréna Kft. felmondta szerződését az MKC-val, a megbeszélésen Gáspár úgy fogalmazott, Drescher forduljon az önkormányzathoz, mondván „a város úgysem hagyja veszni a zászlóshajóját”. Szabó Miklós polgármester biztosította, hogy a tartozást rendezik, ám ez azóta sem történt meg.

A megállapodás 2026. május 31-én szűnt meg. „2026 májusában ismét személyesen egyeztettem Gáspár Botonddal, aki akkor újabb ígéretet tett arra, hogy a városvezetéssel egyeztetve új bérleti szerződést kötünk. Ezt követően azonban sem a többszöri telefonhívásaimra, sem az üzeneteimre nem kaptam választ, így a megígért egyeztetés és szerződéskötés végül nem valósult meg” – tájékoztatott az ügyvezető, aki később is kereste a városvezetést és a klub elöljáróit is, de nem kapott választ.

„Időközben tudomásomra jutott, hogy az MKC a licenckérelméhez valótlan tartalmú bérleti szerződést csatolt. Erről tájékoztattam a Magyar Kézilabda-szövetséget. Bíztam benne, hogy ez végre minden érintettet arra ösztönöz, hogy felelősen kezelje a kialakult helyzetet, és mielőbb megoldást találjunk. Megkeresés végül 2026. július 9-én érkezett, amikor Szabó polgármester arra szólított fel, hogy kössek új bérleti szerződést az MKC-val. Aznap szabadságon voltam. Később derült ki számomra, hogy ez volt az NB I-es licenceljárás utolsó határideje. Július 9-ét követően sem a városvezetés, sem az MKC részéről nem kerestek többé” – tette hozzá Drescher.

Az ügyvezető szerint a tartozások komoly likviditási gondot okoztak az MTE csoportnál, az is előfordult, hogy a munkatársak bérét csak késedelmesen tudták kifizetni. Drescher kijelentette, a kialakult helyzet nem az aréna döntéseinek következménye, hanem a hosszú időn át meghozott felelőtlen döntések, valamint az érintett szervezetek és a városvezetés részéről elmaradt felelős intézkedések eredménye.

Az MKSZ klublicencszabályzata szerint a fellebbezést a kérelmező július 14. napjáig terjeszthette elő. A határidőn túl előterjesztett fellebbezést az MKSZ érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

Csak nehogy túl késő legyen felvenni a telefont…