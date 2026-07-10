Nemzeti Sportrádió

Jorge Jesus: Cristiano Ronaldo számomra sosem lesz probléma forrása

K. Zs.K. Zs.
2026.07.10. 18:21
Jorge Jesus bemutatkozó sajtótájékoztatóján kiemelt téma volt Cristiano Ronaldo (Fotó: Getty Images)
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Mint beszámoltunk róla, pénteken kinevezték Jorge Jesust a portugál labdarúgó-válogatott szövetségi kapitányának. Bemutatkozó sajtótájékoztatóján természetesen kérdezték arról, mi a terve Cristiano Ronaldóval, aki az elmúlt idényt a keze alatt futballozta végig a szaúdi al-Naszrban, ám a válogatottból sokan már finoman kitessékelnék.

„Még nem beszéltem Crisszel. Az ő személye sohasem lesz probléma forrása sem az én számomra, sem a válogatottnak – idézi a portugál A Bola Jorge Jesus szavait a pénteki sajtótájékoztatóról. – Mindenki gondoljon, amit akar. Ha döntést kell hoznom róla, megbeszélem vele. De nemcsak az ő esetében teszek így, hanem minden játékossal négyszemközt egyeztetek majd. Szóval nem azért beszélek vele, mert ő Cris. Az persze igaz, hogy ő a portugál futball, a portugál válogatott, sőt egész Portugália szimbóluma. Immár része a történelemnek, és számomra nagy élmény volt vele dolgozni az elmúlt idényben. Egyébként nagyon könnyű a vele való munka. Tudnom kell, hogy mik a tervei, és neki is ismernie kell az én elképzeléseimet, ez a harmonikus edző–játékos viszony alapja. Ha ez megvan, mindent meg lehet beszélni. Neki kell eldöntenie, hogyan tervezi folytatni a karrierjét. Ha játszik, jó teljesítményt nyújt, és nem mondja le a válogatottságot, meg fogom hívni, de természetesen csak akkor, ha úgy ítélem meg, hogy a válogatott érdekei így kívánják.”

Jesus emlékeztetett arra is: bár Cristiano Ronaldo sok Al-Naszr-meccsen szerepelt az elmúlt idényben, korántsem volt pályán mindig.

„A csapat játszott vagy ötven mérkőzést az elmúlt idényben, ezek közül ő harmincegyen volt a pályán (az Opta adata szerint 33-szor – a szerk.). A bajnokságban tizenhatszor lecseréltem. Sohasem okozott problémát közöttünk elkülöníteni a szerepeket: ő a játékos, én az edző, és a döntéseket nekem kell meghoznom.”

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