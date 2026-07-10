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A ma esti mérkőzéssel búcsúzik az inglewoodi Los Angeles Stadion, hétköznapi nevén SoFi Stadium
M. B.
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2026.07.10. 19:31
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Címkék
vb 2026
Spanyolország
Belgium
Fotó: Getty Images
vb 2026
Spanyolország
Belgium
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