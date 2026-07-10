Nemzeti Sportrádió

A ma esti mérkőzéssel búcsúzik az inglewoodi Los Angeles Stadion, hétköznapi nevén SoFi Stadium

M. B.M. B.
2026.07.10. 19:31
Címkék
vb 2026 Spanyolország Belgium
Spain v Belgium: Quarter Final - FIFA World Cup 2026
Fotó: Getty Images

 

vb 2026 Spanyolország Belgium
Legfrissebb hírek

Tielemans megsérült a bemelegítésnél, csere a belga kezdőben

Foci vb 2026
8 perce

Vb 2026, negyeddöntő: Spanyolország–Belgium

Foci vb 2026
9 perce

Spanyolország megvédte címét a női U19-es Eb-n

Minden más foci
28 perce

Persze kell ellenfél is: megjöttek a belgák is – videó

Foci vb 2026
32 perce

Így érkeztek meg a spanyolok a Los Angeles-i stadionba – videó

Foci vb 2026
39 perce

Mourinho és szakmai stábja munkára jelentkezett a Real Madrid edzőközpontjában

Spanyol labdarúgás
42 perce

„Figyelem, vezet út még magasabbra is!” – Thierry Henry a francia öltözőben járt

Foci vb 2026
43 perce

Eldőlt: a svájciak nem számíthatnak Manzambira Argentína ellen

Foci vb 2026
1 órája
Ezek is érdekelhetik