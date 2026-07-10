Nemzeti Sportrádió

Vajon ma este is döntő érdemeket szereznek a belga cserék?

K. Zs.K. Zs.
2026.07.10. 18:47
…és akkor beállt Romelu Lukaku (Fotó: Getty Images)
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vb 2026 foci-vb 2026 Spanyolország Belgium

A magyar idő szerint ma este 9-kor kezdődő Spanyolország–Belgium negyeddöntőn inkább a belgák remélhetnek gólokat cserejátékosaiktól, legalábbis a vb eddigi adataiból erre következtethetünk: Romelu Lukaku három, Alexis Saelemaekers és Hans Vanaken egy-egy gólt szerzett a kispadról érkezve – egyelőre a belgák az idei vb-mezőny cserekirályai. A spanyol válogatottban (nem számítva egy szaúdi öngólt) eddig a kezdőcsapat tagjai intézték a gólszerzést – egyetlen, de jelentős kivétellel: a portugálok elleni nyolcaddöntőt a kispadról érkező Mikel Merino döntötte el. Szóval azért van muníció a spanyol cseresorban is…

 

vb 2026 foci-vb 2026 Spanyolország Belgium
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