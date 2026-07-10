Vajon ma este is döntő érdemeket szereznek a belga cserék?

A magyar idő szerint ma este 9-kor kezdődő Spanyolország–Belgium negyeddöntőn inkább a belgák remélhetnek gólokat cserejátékosaiktól, legalábbis a vb eddigi adataiból erre következtethetünk: Romelu Lukaku három, Alexis Saelemaekers és Hans Vanaken egy-egy gólt szerzett a kispadról érkezve – egyelőre a belgák az idei vb-mezőny cserekirályai. A spanyol válogatottban (nem számítva egy szaúdi öngólt) eddig a kezdőcsapat tagjai intézték a gólszerzést – egyetlen, de jelentős kivétellel: a portugálok elleni nyolcaddöntőt a kispadról érkező Mikel Merino döntötte el. Szóval azért van muníció a spanyol cseresorban is…

Belgium have scored more goals through substitutes than any other side at the 2026 World Cup (5).



◉ 3 - Romelu Lukaku

◉ 1 - Alexis Saelemaekers

◉ 1 - Hans Vanaken



Can one of them finally break through Spain's stubborn defence? 🤔 pic.twitter.com/EzocrKZe8Y — Squawka (@Squawka) July 10, 2026