Vajon ma este is döntő érdemeket szereznek a belga cserék?
A magyar idő szerint ma este 9-kor kezdődő Spanyolország–Belgium negyeddöntőn inkább a belgák remélhetnek gólokat cserejátékosaiktól, legalábbis a vb eddigi adataiból erre következtethetünk: Romelu Lukaku három, Alexis Saelemaekers és Hans Vanaken egy-egy gólt szerzett a kispadról érkezve – egyelőre a belgák az idei vb-mezőny cserekirályai. A spanyol válogatottban (nem számítva egy szaúdi öngólt) eddig a kezdőcsapat tagjai intézték a gólszerzést – egyetlen, de jelentős kivétellel: a portugálok elleni nyolcaddöntőt a kispadról érkező Mikel Merino döntötte el. Szóval azért van muníció a spanyol cseresorban is…
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