Mohamed Aida is bekerült a vívó Hírességek Csarnokába

A magyar szövetség közleménye emlékeztetett rá, hogy esztendőnként négy klasszissal bővül a lista, amelybe most újabb magyart választott be.

Mohamed Aida 1996-tól összesen hét olimpián indult – ezzel pedig magyar szereplési csúcstartónak számít –, háromszor zárt negyedikként (2004-ben egyéniben, míg 1996-ban és 2008-ban csapatban), világbajnoki ezüstérmes és ötszörös vb-bronzérmes, 2007-ben pedig Európa-bajnoki címet szerzett csapatban, emellett négy ezüst- és négy bronzérme is van a kontinensviadalokról.

„Nem is sejtettem, hogy ilyen elismerésben részesülök, nagyon meglepődtem, és most kicsit meg is vagyok hatódva. Olyan elit társaságba kerültem, amelyre életem végéig büszke leszek. Köszönöm magyar és nemzetközi részről mindenkinek, aki rám gondolt” – mondta Mohamed a hazai szövetség honlapjának.

A nemzetközi szövetség Hall of Fame magyar részről a már elhunyt tagjai: Bay Béla, Elek Ilona, Fenyvesi Csaba, Gedővári Imre, Gerevich Aladár, Kabos Endre, Kárpáti Rudolf, Kovács Pál és Kulcsár Győző. Hál’istennek a további „hírességek” itt vannak közöttünk: Dömölky Lídia, Kamuti Jenő, Nagy Tímea, Pézsa Tibor, Rejtő Ildikó, Schmitt Pál, Szabó Bence, Szilágyi Áron, Nébald György és Mohamed Aida.