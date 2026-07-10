Eldőlt: a svájciak nem számíthatnak Manzambira Argentína ellen

„Sajnos Johan nem léphet pályára az argentinok ellen. Megpróbáltuk játékképes állapotba hozni, de ez ilyen rövid idő alatt nem volt lehetséges” – mondta szomorúan Murat Yakin, a svájciak szövetségi kapitánya pénteken.

Manzambi, a torna egyik nagy felfedezettje – aki három gólt lőtt, míg kettőt előkészített az idei vb-n – már a Kolumbia elleni, tizenegyesekkel megnyert nyolcaddöntőben sem szerepelhetett térdsérülése miatt.