Eldőlt: a svájciak nem számíthatnak Manzambira Argentína ellen
Nem volt sok remény a gyors felépülésre, és immár biztos: Johan Manzambi nem játszhat a svájci labdarúgó-válogatottban az Argentína elleni, magyar idő szerint vasárnap hajnali vb-negyeddöntőben.
„Sajnos Johan nem léphet pályára az argentinok ellen. Megpróbáltuk játékképes állapotba hozni, de ez ilyen rövid idő alatt nem volt lehetséges” – mondta szomorúan Murat Yakin, a svájciak szövetségi kapitánya pénteken.
Manzambi, a torna egyik nagy felfedezettje – aki három gólt lőtt, míg kettőt előkészített az idei vb-n – már a Kolumbia elleni, tizenegyesekkel megnyert nyolcaddöntőben sem szerepelhetett térdsérülése miatt.
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