Nemzeti Sportrádió

Eldőlt: a svájciak nem számíthatnak Manzambira Argentína ellen

K. Zs.K. Zs.
2026.07.10. 20:00
Johan Manzambi nem épül fel időben (Fotó: Getty Images)
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vb 2026 Johan Manzambi foci-vb 2026
Nem volt sok remény a gyors felépülésre, és immár biztos: Johan Manzambi nem játszhat a svájci labdarúgó-válogatottban az Argentína elleni, magyar idő szerint vasárnap hajnali vb-negyeddöntőben.

„Sajnos Johan nem léphet pályára az argentinok ellen. Megpróbáltuk játékképes állapotba hozni, de ez ilyen rövid idő alatt nem volt lehetséges” – mondta szomorúan Murat Yakin, a svájciak szövetségi kapitánya pénteken.

Manzambi, a torna egyik nagy felfedezettje – aki három gólt lőtt, míg kettőt előkészített az idei vb-n – már a Kolumbia elleni, tizenegyesekkel megnyert nyolcaddöntőben sem szerepelhetett térdsérülése miatt.

 

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