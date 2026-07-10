Nemzeti Sportrádió

Ha július 10. és futball-vb, akkor bolgár meglepetés, lengyel és német bronz

K. Zs.K. Zs.
2026.07.10. 19:20
1994: Jordan Lecskov a németeknek fejelt gólját ünnepli (Fotó: Getty Images)
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A labdarúgó-világbajnokság történetét napról napra feldolgozó sorozatunk mai része Thomas Müller 2010-es gólkirályságának és a dél-afrikai bronzmeccsnek, a 2018-as francia–belga elődöntőnek, Lengyelország 1982-es bronzérmének, valamint két 1994-es negyeddöntőnek állít emléket. Utóbbiak közül az egyik – mint azt a csatolt videók egyikén megtekinthetik – óriási meglepetéssel zárult: a Hriszto Sztoicskov vezette bolgár legénység kiejtette a címvédő Németországot!

Videókra, korabeli fotókra és címlapokra építő sorozatunk mai epizódját ide kattintva érhetik el.

 

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