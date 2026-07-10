A levegőben lógott Papp Klaudia külföldi szerződése

Nyolc magyar élvonalbeli idényt követően külföldön folytatja pályafutását Papp Klaudia: a 2018-ban a BEAC játékosaként az NB I-ben debütáló irányító érkezését a múlt héten jelentette be a francia LDLC ASVEL Féminin Lyon. A 30 éves hátvéd az előző három évet a Sopron Basket csapatában töltötte, tulajdonképpen ebben az időszakban érett be a játéka és lett meghatározó tagja a 17-szeres magyar bajnoknak.

„A levegőben lógott, hogy kipróbálom a légióséletet: mindig is szerettem volna belekóstolni ebbe a kalandba, hogy milyen egy külföldi csapatban szerepelni – mondta Papp. – A Lyon korábban többször érdeklődött irántam és szerződtetett volna, ám idény közben nem akartam váltani. Végül februárban megegyeztünk, kitűnő feltételekkel aláírtam a következő évadra. Franciaország egyértelműen az egyik célállomás volt, topbajnokságról beszélünk, amelyet évek óta figyelemmel követek. Világklasszisok sora játszik az élvonalban, erősek a klubok, jó kosárlabdát játszanak. Korábban sokszor eljátszottam már a gondolattal, milyen lenne ott kosárlabdázni és élni, augusztustól kipróbálhatom.”

Az LDLC ASVEL Féminin Lyont 2000-ben alapították, az előző 15 évben folyamatosan a francia élvonalban szerepelt. Kétszeres bajnok (2019, 2023), jogelődje egyszeres Francia Kupa-győztes (1960), a nemzetközi porondon is van már aranyérme, miután 2023-ban megnyerte az Európa-kupát. A klub elnöke Tony Parker, az NBA-ben szereplő San Antonio Spurs korábbi francia legendája, az edző pedig három éve Yoann Cabioc’h. Két idényt a női elit sorozatban, az Euroligában is szerepelt már (2019–2020, 2020–2021) és olyan klasszisok pattogtattak a csapatban, mint a francia legenda, a WNBA- és Európa-bajnok, olimpiai ezüstérmes Sandrine Gruda vagy a szerb Európa-bajnok, olimpiai bronzérmes exsoproni Alekszandra Crvendakics. Lyon: híres elnök, veretes közelmúlt

Papp pénteken utazik Franciaországba, ám még nem új klubjához, hanem egy retinaspecialista szemorvoshoz…

„Sajnos kiújult egy tavaly augusztusi retinasérülésem, és mivel idehaza nem tudják biztosan az orvosok, mi okozza ezt, Franciaországba megyek egy magánklinikára – árulta el repülésének okát Papp. – Nem vacakolhatok az idővel, egy hónap múlva kezdünk Lyonban, mielőbb szeretnék meggyógyulni. Lehet, hogy műteni kell, egyelőre nem tudom.”

A magyar játékos új együttese gyenge idényt zárt, nem jutott be a felsőházi playoffba, csak kilencedikként végzett – így érthető, hogy amint azt Papp is elmondta, újjáépítik az együttest, amely így nem indul a nemzetközi kupában, amit a magyar játékos kissé sajnál.

„Csalóka a legutóbbi helyezés, mert az évad közben jelentős anyagi gondjai voltak a klubnak – magyarázta a 168 centiméter magas karmester. – Teljesen átalakítják a keretet, a klub működését is, a cél, hogy két éven belül újra euroligás legyen az együttes. Ez új projekt, amelynek része vagyok, én leszek az első számú irányító. Egyébként a Soprontól is kaptam ajánlatot, de nem tudtunk megegyezni, mert más feltételekkel szerettem volna maradni. Nem volt prioritás, hogy távozzak, de így alakult, ezúttal racionális és nem érzelmi döntést hoztam. Sopron mindig a második otthonom lesz, itt váltak valóra az álmaim, bajnok és Magyar Kupa-győztes lettem, mindig hálás leszek Török Zoltánnak, a klub korábbi ügyvezetőjének, hogy lehetőséget kaptam ebben a fantasztikus klubban.”