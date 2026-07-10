Nemzeti Sportrádió

Asztalitenisz: Ormai Lászlóra emlékeztek

SZ. M.SZ. M.
2026.07.10. 17:13
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Az egykori Ormai-tanítványok nevében Oláh Zsuzsanna, háromszoros Európa-bajnok asztaliteniszező emlékezett meg Ormai László feleségéről (Fotó: Kovács Péter)
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Oláh Zsuzsanna Ormai László asztalitenisz
A Magyar Edzők Társasága, a Magyar Paralimpiai Bizottság és a Nemzeti Sportfejlesztési és Módszertani Intézet megemlékezést tartott Ormai László halálának harmadik évfordulója alkalmából.

Az egykori Ormai-tanítványok nevében Oláh Zsuzsanna, háromszoros Európa-bajnok asztaliteniszező emlékezett meg Ormai László feleségéről, akinek elévülhetetlen érdemei vannak a Statisztika páratlan hazai és nemzetközi eredményeiben. A 25-szörös BEK-győztes és 40-szeres magyar bajnok klub sikereiben nagy részt vállaló Ormainé Komlódi Etelka emlékét mostantól tábla őrzi a Marczibányi téri asztalitenisz-csarnok falán. Magyar Edzőt Társasága nevében Molnár Zoltán elnök, a Paralimpiai Bizottság részéről Urr Anita főtitkár, a Sportfejlesztési Intézet képviseletében pedig Baji Balázs főigazgató helyezett el koszorút az emléktáblánál.

A legendás mesteredzőről elnevezett létesítmény előtt Molnár Zoltán méltatta Ormai László munkásságát, amit a magyar asztalitenisz, a Magyar Edzők Társasága és ezen keresztül a magyar edzői társadalom érdekében kifejtett. Beszédében kitért arra, hogy 35 éve Ormai László vezetésével alakult meg a Mesteredzői Kollégium, amely azóta is szakmai testületként tesz javaslatot a legértékesebb edzői elismerésre, a Mesteredzői Díjra. Még egy évforduló kötődik Ormai Lászlóhoz és a Mesteredzői Kollégiumhoz: 25 éve történt, hogy az állami elismerésként megszüntetésre ítélt díjat Ormai László kezdeményezésére a Magyar Edzők Társasága befogadta és gondozza.

Az asztalitenisz-csarnoknál történt megemlékezést követően a MET és a Statisztika asztaliteniszezői koszorút helyeztek el Ormai László és Komlódi Etelka lakóhelyének falán lévő emléktáblánál is.

 

Oláh Zsuzsanna Ormai László asztalitenisz
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