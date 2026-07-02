Joao Félix üzent a kritikusoknak: újra elvállalná a tizenegyest

Joao Félix arról beszélt, hogy a 2024-es Európa-bajnokság Franciaország elleni negyeddöntőjében kihagyott tizenegyese ellenére sem félne újra odaállni a büntetőponthoz.

Joao Félix 2024-ben hibázott az Eb-n... (Fotó: Getty Images)

„Természetesen nehéz volt feldolgozni, de tanulási folyamatként tekintek rá. Ez is része egy futballista pályafutásának. Ha legközelebb is nekem kell elvégeznem egy tizenegyest, habozás nélkül odaállok.”

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

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