Joao Félix üzent a kritikusoknak: újra elvállalná a tizenegyest
Joao Félix arról beszélt, hogy a 2024-es Európa-bajnokság Franciaország elleni negyeddöntőjében kihagyott tizenegyese ellenére sem félne újra odaállni a büntetőponthoz.
„Természetesen nehéz volt feldolgozni, de tanulási folyamatként tekintek rá. Ez is része egy futballista pályafutásának. Ha legközelebb is nekem kell elvégeznem egy tizenegyest, habozás nélkül odaállok.”
VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
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