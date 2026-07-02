Nemzeti Sportrádió

Joao Félix üzent a kritikusoknak: újra elvállalná a tizenegyest

R. D. P.R. D. P.
2026.07.02. 12:28
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tizenegyes foci vb 2026 portugál labdarúgó-válogatott Joao Félix

Joao Félix arról beszélt, hogy a 2024-es Európa-bajnokság Franciaország elleni negyeddöntőjében kihagyott tizenegyese ellenére sem félne újra odaállni a büntetőponthoz.

Joao Félix 2024-ben hibázott az Eb-n... (Fotó: Getty Images)

„Természetesen nehéz volt feldolgozni, de tanulási folyamatként tekintek rá. Ez is része egy futballista pályafutásának. Ha legközelebb is nekem kell elvégeznem egy tizenegyest, habozás nélkül odaállok.”

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tizenegyes foci vb 2026 portugál labdarúgó-válogatott Joao Félix
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