Nemzeti Sportrádió

Hihetetlen, de hosszabbítás jön!

2026.07.04. 02:02
Címkék
foci vb 2026 vb 2026 vb-hírfolyam
Foci vb 2026
23 perce

A futballtörténeti csoda végül elmaradt: Argentína hosszabbításban ejtette ki a Zöld-foki-szigeteket

Messi ezúttal is betalált, az afrikaiak a hosszabbításban is egyenlítettek, de egy öngóllal továbbment a címvédő.

 

foci vb 2026 vb 2026 vb-hírfolyam
Legfrissebb hírek

Lionel Messi újabb rekordjai; Vozinha hozta azt, mint a spanyolok ellen – statisztikák

Foci vb 2026
8 perce

Csak behúzta a továbbjutást Argentína, ötgólos meccsen

Foci vb 2026
11 perce

A futballtörténeti csoda végül elmaradt: Argentína hosszabbításban ejtette ki a Zöld-foki-szigeteket

Foci vb 2026
23 perce

James Rodríguez és Luis Díaz is rohamoz a kolumbiaiaknál – kezdőcsapatok

Foci vb 2026
47 perce

Egyenlített a Zöld-foki-szigetek, de ki is bírja?

Foci vb 2026
1 órája

Mégsem változik a Mexikó–Anglia nyolcaddöntő időpontja

Foci vb 2026
1 órája

Videó: a passz, a levétel, a lövés – senkit sem lep meg, de Messi megint betalált

Foci vb 2026
1 órája

Folytatódik a mérkőzés

Foci vb 2026
1 órája
Ezek is érdekelhetik