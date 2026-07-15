Harry Kane: Vér, verejték, izzadtság, könnyek, ebben minden benne volt
„Egyszerűen csak büszke vagyok a fiúkra, a csapatra, a keretre, a szurkolókra, mindenkire. Jó mérkőzést játszottunk, mármint nagyrészt jó mérkőzést. Vezettünk 1–0-ra és úgy tűnt ki tudunk tartani, ilyen szinten ez nem elég. Kár, hiszen annyira keményen dolgoztunk azért, hogy itt lehessünk. Vér, verejték, izzadtság, könnyek: minden benne volt, úgyhogy sajnálatos” – vélte Harry Kane.
Az angol válogatott csapatkapitánya így folytatta: „Nehezen tudtuk megszerezni a labdát az első félidőben. A második elején jól támadtuk le őket, nagy nyomás alá helyeztük az ellenfelet, és sikerült irányítani a mérkőzést. A gólt követően nem tudtuk a megfelelő emberfogást kialakítani és megfelelően blokkolni. Nem tudom megmondani, mi volt a probléma. A fiúk mindenre készen állnak. Amikor gólt szereztük az volt bennük, hogy találjuk be még egyszer, de ehelyett ők lőttek gólt, így nem sikerült úrrá lenni a momentumon.”
Kane próbálta levonni a tanulságokat is. „Nagyon jó pillanataink, és remek mérkőzéseink voltak a tornán. Ott kopogtattunk a döntő ajtaján, tényleg közel jártunk. Most meg kell találnunk, mi az, ami hiányzott a világbajnokság záró szakaszában. Nagyon sokat kivesz egy ilyen torna az emberből. Az egész hat hét során helyt álltunk, de ezúttal hiányzott a kis plusz.”
„Olyan közel voltunk, de a gól után túl passzívak lettünk. Közel voltunk, de a gól után nem tudtuk tartani a szintet” – nyilatkozta a mérkőzés után Thomas Tuchel.
Az angol válogatott szövetségi kapitánya ezt követően a hibákról is beszélt: „Úgy döntöttünk, hogy ötvédős felállásra váltunk, mert túl sok volt a rés, és a védelem túlságosan nyitott volt. Azért tettük ezt, hogy ne legyen rés a védelem belsejében, és erősebbek legyünk a levegőben. Közvetlenül a gól után – cserék nélkül – egyszerűen túl sok helyzetet engedélyeztünk az ellenfélnek. Megpróbáltunk segíteni. De természetesen a felelősség az edzőt terheli. Jelenleg nincs bennem megbánás. A csapat mindent beleadott, és nagyon-nagyon közel voltunk a sikerhez. Megérdemeltük az 1–0-s vezetést, az egyik legjobb mérkőzésünket játszottuk, talán a legjobb mérkőzést a körülményekhez képest. A csapat remekül teljesített, csak nem tudtunk átjutni a célvonalon. Jelenleg nincs bennem megbánás.”
„Sok mérföldet tettünk meg, sokat utaztunk. Magaslati körülmények között játszottunk, tíz emberrel játszottunk, hőségben játszottunk. Minden akadályt leküzdöttünk. Ma nagyon-nagyon közel voltunk hozzá. Most nem jött el annak a pillanata, hogy a teljes tornát elemezzük” – zárta szavait Tuchel.
VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
ELŐDÖNTŐ
ANGLIA–ARGENTÍNA 1–2 (0–0)
Atlanta, Atlanta Stadion, 68 239 néző. Vezette: Elfath (amerikai)
ANGLIA: Pickford – R. James (O'Reilly, 82.), Stones (Toney, 90+6.), Guéhi, Spence (Rashford, 90+6.) – Rice (Burn, 82.), Anderson – Rogers, Jude Bellingham, Gordon (Konsa, 72.) – Kane. Szövetségi kapitány: Thomas Tuchel
ARGENTÍNA: E. Martínez – Molina (Montiel, 72.), Romero, Lisandro Martínez (Otamendi, 73.), Tagliafico (Lautaro Martínez, 81.) – G. Simeone (De Paul, 72.), Paredes (N. González, 64.), A. Mac Allister, E. Fernández – Messi, J. Álvarez. Szövetségi kapitány: Lionel Scaloni
Gólszerző: Gordon (55.), ill. E. Fernández (85.), Lautaro Martínez (90+2.)