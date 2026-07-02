Nemzeti Sportrádió

Három perc alatt felállva hosszabbításra mentettek a belgák – videó

B. A. P.B. A. P.
2026.07.02. 00:24
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Lukaku góljával szépített Belgium (Fotó: Getty Images)
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gól foci vb 2026 videó Szenegál Belgium
A labdarúgó-világbajnokságon a legjobb 16 közé jutásért játszott mérkőzésen Szenegál szerzett kétgólos vezetést, de Belgium három perc alatt egyenlített. Előbb a szünetben csereként beálló Romelu Lukaku volt eredményes, aztán Youri Tielemans talált be.

ELŐBB LUKAKU SZÉPÍTETT...

...AZTÁN TIELEMANS EGYENLÍTETT

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Dráma Seattle-ben: Belgium a sírból állt fel a rendes játékidőben, majd a 125. percben Tielemans tizenegyesével kiejtette Szenegált

Maradt még valami a belga aranygenerációból, amelyet Ismaila Sarrék kis híján nyugdíjaztak, de Lukakuék vezérletével összejött az egyenlítés, majd a fordítás is a vb leghosszabb meccsén.

 

 

gól foci vb 2026 videó Szenegál Belgium
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