Három perc alatt felállva hosszabbításra mentettek a belgák – videó
A labdarúgó-világbajnokságon a legjobb 16 közé jutásért játszott mérkőzésen Szenegál szerzett kétgólos vezetést, de Belgium három perc alatt egyenlített. Előbb a szünetben csereként beálló Romelu Lukaku volt eredményes, aztán Youri Tielemans talált be.
ELŐBB LUKAKU SZÉPÍTETT...
...AZTÁN TIELEMANS EGYENLÍTETT
Dráma Seattle-ben: Belgium a sírból állt fel a rendes játékidőben, majd a 125. percben Tielemans tizenegyesével kiejtette Szenegált
Maradt még valami a belga aranygenerációból, amelyet Ismaila Sarrék kis híján nyugdíjaztak, de Lukakuék vezérletével összejött az egyenlítés, majd a fordítás is a vb leghosszabb meccsén.
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