Három perc alatt felállva hosszabbításra mentettek a belgák – videó

Dráma Seattle-ben: Belgium a sírból állt fel a rendes játékidőben, majd a 125. percben Tielemans tizenegyesével kiejtette Szenegált

Maradt még valami a belga aranygenerációból, amelyet Ismaila Sarrék kis híján nyugdíjaztak, de Lukakuék vezérletével összejött az egyenlítés, majd a fordítás is a vb leghosszabb meccsén.