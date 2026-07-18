Mesterét kell legyőznie a vb-aranyért Lionel Scaloninak

Érdekes párharc várható a vasárnapi vb-döntő két szövetségi kapitánya között: a spanyolokat gardírozó Luis de la Fuente ugyanis tanította Lionel Scalonit a Spanyol Labdarúgó-szövetség edzőképzésén, az argentin szövetségi kapitány viszont világbajnokként készül korábbi mestere ellen.

2017-ben Scaloni – aki akkor Jorge Sampaoli stábjában dolgozott az argentin válogatottnál – beiratkozott a UEFA pro licences tanfolyamára, Luis de la Fuente pedig a spanyol szövetség utánpótláscsapataival dolgozott, s mellette olyan játékosoknak tartott képzést, akik legalább hét szezont játszottak a spanyol első osztályban. A taktika és játékrendszerek tárgyait oktatta, és mint az ábra mutatja: tudta, miről beszél.

Az angolok elleni győzelem után Scaloni részletesebben is jellemezte korábbi tanárát: „Amellett, hogy a professzorom volt az edzői tanfolyamon, különleges kapcsolat alakult ki köztünk, nagyon megszerettem a közvetlenségét” – mondta az elődöntőt követő sajtótájékoztatón, majd felidézte, hogy a katari világbajnokság után volt egy mélyebb eszmecseréjük is, amelyen már ő is adott tippeket egykori mentorának. – „Emlékszem, egy edzői fórumon, amikor már világbajnokok voltunk, nagyon jó beszélgetést folytattunk. Nem szeretnék nagyképűnek tűnni, de olyan dolgokról beszéltünk, amelyek sokat segítettek neki, és amiket a saját válogatottjánál is kiválóan alkalmaz azóta is” – árulta el Scaloni, ám a részletekbe nem ment bele.

Scaloni elmondta, hogy a döntő előtt nem hívja fel korábbi tanárát, de lelkes a találkozás miatt.

„Minden tiszteletet megadunk a spanyoloknak, nemcsak a játékuk miatt, hanem azért is, amit eddig letettek az asztalra, vasárnap viszont természetesen le akarjuk győzni őket. Csodálatos futballmeccs lesz, és remélem, a spanyolok örülnek annak, hogy Argentínával játsszák a döntőt, hiszen Lionel Messi rengeteg örömet szerzett az országnak” – jelentette ki az argentin kapitány, aki edzőként először kerül szembe Luis de la Fuentével.

És hogy mit is tanult Scaloni spanyol professzorától? A taktikai stílusa az argentin válogatottnál a 4–3–3-as alapmodellre épül, amelyet rugalmasan alakít a mérkőzés ritmusához és az ellenfél szerkezetéhez. A nemzeti csapat identitása azt az egyszerű elvet követi, hogy mindent Messi köré kell építeni, miközben három sziklaszilárd pilléren nyugszik: középpályás kontroll, magas intenzitású letámadás és szélekről indított, gyors ritmusváltások. Leegyszerűsítve, a középpálya hármasa biztosítja a kompakt struktúrát, amelyben Messi teljes szabadságot kap a vonalak között, és amelyben elsősorban a jobb oldali félterületeket bejátszva improvizálhat.

A Scaloneta – ahogyan Argentínában nevezik a szinte legyőzhetetlen csapatot – átlagosan 47 méterre a saját kapujától szerzi vissza a labdát, ami a világbajnoki mezőny egyik, ha nem a legagresszívabb letámadásmutatója. Ráadásul úgy, hogy Messi sokszor nem is lép be a nyomásgyakorlók közé, de ilyenkor Scaloni a szemközti szélső játékossal záratja le a területet, így a rendszer nem borul fel. Persze ebben a szisztémában, amikor védelem viszonylag messzire kerülhet a saját kapujától, létfontosságú a villámgyors visszazárás, ami már-már Scaloni vezérelvének tekinthető.

Mégis a támadásépítés az, amiben a szövetségi kapitány a leghatékonyabban tudja felhasználni a rendelkezésére álló garnitúrát. Nem ritka, hogy az ellenfélre öt támadóval zúdul rá az argentin csapat 3–2–5-be vagy 2–3–5-be felfejlődve. A modell rövid passzokra épül, minimalizálva a labdavesztés utáni sebezhetőséget, valamint arra, hogy megtalálják a szabad területekre bemozgó támadó középpályásokat és Messit. Argentína ugyanakkor rendszeresen találkozik betonvédekezésre berendezkedő ellenfelekkel. Scaloni ellenük előszeretettel alakítja át a felállást 4–2–3–1-re, amelyben Messi visszalép a középpályára, a szélsőhátvédek pedig magas pozíciót vesznek fel, szélességet adva a támadásoknak, noha az egyetlen fegyver, amely talán hiányzik a csapat arzenáljából, az a klasszikus szélsőjáték.

Lényeges elem Scaloni gondolkodásában a pragmatizmus: bár csapata uralni akarja a mérkőzést, a szakvezető mindig megőrzi a kockázatkezelés egyensúlyát. A válogatott képes ritmust váltani, stabil maradni nyomás alatt, és a modern futball egyik legjobban szervezett középpályás blokkját működtetni. A rendszer hatékonyságáról mindent elárul – a 2022-es világbajnoki és a két Copa América-cím mellett –, hogy Scaloni vezetésével az argentin válogatott 103 mérkőzésen 73 győzelem és 21 döntetlen mellett mindössze kilenc vereséget szenvedett (216–56-os gólkülönbséggel). Ami viszont igazán félelmetessé teszi ezt a mutatót, az az, hogy csupán egyetlen alkalommal kapott ki Scalonival a csapat kieséses tétmérkőzésen (a 2019-es Copa América elődöntőjében Brazília győzte le 2–0-ra) – emellett kétszer egy torna csoportkörében, négyszer a vb-selejtező csoportfázisában, két alkalommal pedig felkészülési meccsen.

Kérdés, hogy korábbi mestere ellen Lionel Scaloni képes lesz-e tovább javítani a nem mindennapi mérleget.

Ebben az évben már lett volna spanyol–argentin csata, de a Finalissimát, amely Európa és Dél‑Amerika aktuális bajnokát állította volna szembe, végül nem rendezték meg. Az összecsapást eredetileg idén március 27‑ére, Katarba tervezték, de a feszült közel‑keleti helyzet miatt új helyszínt kellett keresni. Önmagában ez nem lehetetlenítette volna el a mérkőzést, ám az argentin szövetség hajthatatlan volt a tárgyalásoknál, elutasította az új helyszínajánlatokat, a kétmeccses párharcot sem fogadta el, és ragaszkodott a március 31-i határidőhöz. A közös nevező hiánya miatt minden egyeztetés kudarcba fulladt, így a Finalissima végül csendben elmaradt. Szép csendben elmaradt a Finalissima

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

DÖNTŐ

JÚNIUS 19., VASÁRNAP

21.00: Spanyolország–Argentína (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

New York, New York/New Jersey Stadion. Vezeti: Slavko Vincic (szlovén)