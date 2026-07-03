Georges Leekens figyelmeztette a nyolcaddöntőre készülő belga válogatottat

A magyar válogatottat szövetségi kapitányként 2017 októbere és 2018 júniusa között irányító edző, Georges Leekens szerint Belgium Szenegál ellen megkapta az égiektől a segítséget, de az Egyesült Államok ellen már nem bízhat újabb futballcsodában.

„A keretben több olyan futballista is van, aki egyetlen megmozdulással képes megváltoztatni egy-egy mérkőzést. Romelu Lukaku, Kevin De Bruyne, Thibaut Courtois – ők nem véletlenül tartoznak hosszú ideje a világ élvonalához.”