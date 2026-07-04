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Folytatódik a mérkőzés
CSELŐTEI MÁRK
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2026.07.04. 01:08
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Foci vb 2026
1 órája
Vb 2026, a 16 közé jutásért: Argentína–Zöld-foki-szigetek 1–1
A párharc győztese Egyiptommal találkozik a nyolcaddöntőben.
foci vb 2026
vb 2026
vb-hírfolyam
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