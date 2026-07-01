Egy héten belül lesz szövetségi kapitány az Olasz Labdarúgó-szövetség elnöke szerint



„Rendkívül sürgős a dolog, egy héten belül rendezni kívánom ezt az ügyet” – jelentette ki Malago, miután megtartotta első elnökségi ülését. Kiemelte: szabályt állított fel saját magának, addig nem nevezi meg az új kapitányt, amíg nincs technikai igazgatója.

„Nem tudom megmondani, hogy közel vagyok-e a döntéshez vagy sem, de keményen dolgozom rajta” – tette hozzá az elnök, aki korábban hazája olimpiai bizottságát is irányította már.

A szövetségi kapitányi poszt azóta üres, hogy a squadra azzurra sorozatban harmadszor maradt le a világbajnokságról, és Gennaro Gattuso lemondott.

Sajtóhírek szerint Roberto Mancini vagy Antonio Conte lehet a befutó. Előbbi 2021-ben Európa-bajnoki címre vezetett Olaszországot, ezt követően azonban csapatával lemaradt a vb-ről, és Szaúd-Arábiában vállalt munkát. Conte is volt már szövetségi kapitány, 2016-ban irányította Európa-bajnokságon az együttest, s legutóbb a Napoli kispadján ült, de az idény végén távozott.

Malago nem zárta ki, hogy a csapat fennállása során először lesz külföldi szakvezető a válogatott élén.