Egy fogadónak 400 ezer forintot ért Argentína Zöld-foki-szigetek elleni 1–1-es meccse

A Brazília–Norvégia és a Portugália–Spanyolország párharc előtt kiugróan sok tipp érkezett döntetlenre, miközben Haaland, Vinícius, Cristiano Ronaldo és Lamine Yamal góljaira is rengetegen fogadnak.

A játékosok nemcsak a folytatás esélyeit találgatják, az elmúlt napokban több látványos nyeremény is született: volt, aki az Argentína–Zöld-foki-szigetek meglepő 1–1-es döntetlenjét találta el közel 400 ezer forintos nyereményért, míg mások tízezer forintos tétekkel váltak milliomosokká.

A Tippmixen beérkezett tippek 25 százaléka a döntetlenre futott be, így sokan hosszabbítást, a rendes játékidő pontos eredményét illetően pedig 2–2-es és 1–1-es ikszet várnak. A gólszerzőket illetően egyértelműbben látják az esélyeket: Haaland az abszolút tuti, őt Vinicius követi a sorban, és érdekesség, hogy mindkét játékostól sokan duplát is várnak, sőt, a Manchester City csatárától többen triplát remélnek. A Portugália–Spanyolország találkozó a szorzók tekintetében még szorosabb párharcot vetít elő, ezzel pedig a fogadók is kiegyeznek, hiszen a tétek 32 százaléka érkezett az ikszre, a legfogadottabb eredmények között pedig toplistás helyen van az 1–1, 2–2, sőt, a 3–3 is. Az persze senki számára nem lehet meglepő, hogy Criastiano Ronaldótól várják a legtöbben a gólt, őt pedig Lamine Yamal követi.

A Mexikó–Anglia meccstől még többen várnak döntetlent, a beérkezett tippek 40 százaléka az ikszre futott be, az angolok sikerére 35 százalék fogadott eddig, míg a maradék 25 százalék Mexikó győzelmét várja a rendes játékidőben.

Messiék majd Egyiptom ellen lépnek pályára, itt viszont annak ellenére az argentinok többgólos sikerére tippelnek a legtöbben, hogy az előző körben hatalmas meglepetésre a rendes játékidőben csak döntetlenre voltak képesek a Zöld-foki-szigetek ellen – itt a tippek mindössze 13 százaléka várt ikszet a meccstől, 7.75-ös szorzóért. Persze akadtak szép számmal játékosok, akik a bombameglepetéssel nyertek: egy fogadó például helyesen tippelte meg az 1–1-es eredményt Messiék meccsén, valamint az Ausztrália–Egyiptom találkozó kapcsán is, így 5 ezer forintból közel 400 ezer forintot nyert. Egy Tippmixpro-játékos kétszer is játékba küldött 5 ezer forintos téttel egy hét vb-mérkőzésből álló, fogadáskészítővel összeállított szelvényt, így összesen 10 ezer forintos téttel 3 033 932 forintot vihet haza. Olyan játékos is akadt, aki 50-es oddsért eltalálta, hogy az első félidő végén az argentinok 1–0-ra vezetnek majd, viszont a rendes játékidő eredménye 1–1 lesz – jutalma 2 ezer forintos tétre 100 ezer forintos nyeremény lett.

Megéri egy pillantást vetni a végső győztesre beérkezett tippekre: a fogadóknál és az oddsok tekintetében is a franciák az elsők és a legesélyesebbek, őket a portugálok követik, majd a spanyolok következnek a beérkezett tétek szerint.