Nemzeti Sportrádió

Egy fogadónak 400 ezer forintot ért Argentína Zöld-foki-szigetek elleni 1–1-es meccse

2026.07.05. 13:23
null
Volt olyan fogadó, aki eltalálta, hogy Lionel Messiék 1–1-es döntetlent játszanak a Zöld-foki-szigetek ellen (Fotó: AFP)
Címkék
Lionel Messi Zöld-foki-szigetek Argentína
Dől a pénz a döntetlenekre – erre fogadnak most a legtöbben. Kiugróan sok tipp érkezik a döntetlenre – derül ki a Szerencsejáték Zrt. hírleveléből.

 

A Brazília–Norvégia és a Portugália–Spanyolország párharc előtt kiugróan sok tipp érkezett döntetlenre, miközben Haaland, Vinícius, Cristiano Ronaldo és Lamine Yamal góljaira is rengetegen fogadnak. 

A játékosok nemcsak a folytatás esélyeit találgatják, az elmúlt napokban több látványos nyeremény is született: volt, aki az Argentína–Zöld-foki-szigetek meglepő 1–1-es döntetlenjét találta el közel 400 ezer forintos nyereményért, míg mások tízezer forintos tétekkel váltak milliomosokká. 

A Tippmixen beérkezett tippek 25 százaléka a döntetlenre futott be, így sokan hosszabbítást, a rendes játékidő pontos eredményét illetően pedig 2–2-es és 1–1-es ikszet várnak. A gólszerzőket illetően egyértelműbben látják az esélyeket: Haaland az abszolút tuti, őt Vinicius követi a sorban, és érdekesség, hogy mindkét játékostól sokan duplát is várnak, sőt, a Manchester City csatárától többen triplát remélnek. A Portugália–Spanyolország találkozó a szorzók tekintetében még szorosabb párharcot vetít elő, ezzel pedig a fogadók is kiegyeznek, hiszen a tétek 32 százaléka érkezett az ikszre, a legfogadottabb eredmények között pedig toplistás helyen van az 1–1, 2–2, sőt, a 3–3 is. Az persze senki számára nem lehet meglepő, hogy Criastiano Ronaldótól várják a legtöbben a gólt, őt pedig Lamine Yamal követi. 

A Mexikó–Anglia meccstől még többen várnak döntetlent, a beérkezett tippek 40 százaléka az ikszre futott be, az angolok sikerére 35 százalék fogadott eddig, míg a maradék 25 százalék Mexikó győzelmét várja a rendes játékidőben. 

Messiék majd Egyiptom ellen lépnek pályára, itt viszont annak ellenére az argentinok többgólos sikerére tippelnek a legtöbben, hogy az előző körben hatalmas meglepetésre a rendes játékidőben csak döntetlenre voltak képesek a Zöld-foki-szigetek ellen – itt a tippek mindössze 13 százaléka várt ikszet a meccstől, 7.75-ös szorzóért. Persze akadtak szép számmal játékosok, akik a bombameglepetéssel nyertek: egy fogadó például helyesen tippelte meg az 1–1-es eredményt Messiék meccsén, valamint az Ausztrália–Egyiptom találkozó kapcsán is, így 5 ezer forintból közel 400 ezer forintot nyert.  Egy Tippmixpro-játékos kétszer is játékba küldött 5 ezer forintos téttel egy hét vb-mérkőzésből álló, fogadáskészítővel összeállított szelvényt, így összesen 10 ezer forintos téttel 3 033 932 forintot vihet haza. Olyan játékos is akadt, aki 50-es oddsért eltalálta, hogy az első félidő végén az argentinok 1–0-ra vezetnek majd, viszont a rendes játékidő eredménye 1–1 lesz – jutalma 2 ezer forintos tétre 100 ezer forintos nyeremény lett. 

Megéri egy pillantást vetni a végső győztesre beérkezett tippekre: a fogadóknál és az oddsok tekintetében is a franciák az elsők és a legesélyesebbek, őket a portugálok követik, majd a spanyolok következnek a beérkezett tétek szerint. 

 

Lionel Messi Zöld-foki-szigetek Argentína
Legfrissebb hírek

Kétfős verseny, vagy beleszól még más is? Mutatjuk a vb-góllövőlistát!

Foci vb 2026
10 órája

Vozinha elárulta, mit mondott neki Messi

Foci vb 2026
Tegnap, 14:31

Messi is megsüvegelte Vozinha teljesítményét

Foci vb 2026
Tegnap, 14:07

Megszűnt az európai fölény – íme, az NS erősorrendje a nyolcaddöntők előtt

Foci vb 2026
Tegnap, 14:00

Pico Lopes: Most már mindenki tudja, hol találja a Zöld-foki szigeteket

Foci vb 2026
Tegnap, 11:40

Rekordnézettséget hozott az Argentína–Zöld-foki-szigetek vb-meccs

Foci vb 2026
Tegnap, 10:48

Amerikai pite: Messiék nehezen, de megállították a futballtörténeti csodát – vb-kibeszélő, 23. nap

Foci vb 2026
Tegnap, 7:53

Videó: Argentína hosszabbítás, Egyiptom tizenegyespárbaj után ment tovább – a 23. játéknap góljai egy helyen

Foci vb 2026
Tegnap, 7:12
Ezek is érdekelhetik