Válogatott kapusok is ellátogattak a Fülöp Márton kapustáborba

Kilencedik alkalommal rendezték meg a Fülöp Márton kapustábort – immár hagyomány, hogy tizenhat éves kapusok a Balatonfüredhez tartozó arácsi futballpályán egy héten át speciális edzéseken vesznek részt. Idén is minden megyéből küldtek egy tehetséges futballistát a tagszövetségek (a Lovász Tamás vezette BLSZ is delegált részvevőt), és a tréningek során Babócsy András, Borsos Vilmos, Házi László, Illyés Dániel és Pálinkás András tartott edzéseket. A cél mindig az: a srácok az itt tanultakat vigyék haza, és a klubjukban a szerzett tapasztalatokkal, szakmai tanácsokkal gazdagabban folytassák a munkát, hogy majd egyszer az élvonalban, a válogatottban találkozhassanak velük a szurkolók is.

A rendezvényen mindig megemlékeznek a 2015-ben elhunyt Fülöp Mártonról: a korábbi 24-szeres válogatott kapus élete példa arra, hogy alázattal, szorgalommal a Premier League, a magyar válogatott is elérhető. A társak sem felejtik: a hét közben Gulácsi Péter, másnap Király Gábor, a Vasas egykori zseniális csatára, Kiss László, máskor a szintén a Vasasból ismert Komjáti András, később a 2016-os Eb-n is fellépő Juhász Roland és Priskin Tamás látogatta meg az ifjú kapusokat.

Király Gábor ajándékokat is átadott (Fotó: MLSZ)

Szombaton – ez is hagyomány – kispályás emléktorna zárta a hetet: Fülöp Márton szülei, Ferenc és Gabriella köszöntötték a négy csapatot. Az újságírók és a színészek csapata mellett a házigazda füredi önkormányzat együttese lépett pályára, és még ma is élmény a korábbi válogatottakból álló gárdát nézni: Balogh Béla, Feczesin Róbert, Juhász Roland, Kenesei Krisztián, Németh Krisztián, Priskin Tamás, Rajczi Péter, Stieber Zoltán, Vaskó Tamás még ma is sok csapatban erősítést jelentene – Arany Tamás játékvezető pedig mindig elismerte, ha rosszul ítélt volna (nem történt ilyesmi).

2027 – következhet a tizedik kapustábor!