TCR World Tour: Michelisz dobogón az első franciaországi versenyen

Mikel Azcona várhatta az élről a piros lámpák kialvását a franciaországi első versenyen. A spanyol mellől Yann Ehrlacher rugaszkodhatott el, míg a második soron Michelisz Norbert és Thed Björk osztozott. Az első ötös sorát Jenson Brickley zárta, míg az összetettet vezető Santiago Urrutia a rajtbüntetése után a tizennegyedik, Ma Csing-hua pedig a tizenötödik rajtkockából várta a futamot.

Azcona jól jött el, és sikerült megtartania a vezetést Ehrlacher előtt, miközben Michelisz egy helyet veszített Björkkel szemben, míg Brickley maradt az ötödik. Hátrébb eközben Raphaël Fournier állt meg, amit követően pályára kellett küldeni a biztonsági autót is.

Azcona az újraindításnál sem engedte ki a kezei közül az első pozíciót, és igyekezett ellépni Ehrlacher elől, miközben Björknek Michelisz ellen kellett védekeznie. A Hyundai magyar versenyzője a negyedik körben visszaszerezte a harmadik helyet, miközben az utolsó két pozícióból induló Urrutia és Ma ekkor a kilencedik-tizedik helyen haladt.

Ehrlacher nem eresztette Azconát, így a spanyolnak folyamatosan hátrafelé kellett figyelnie, amit kihasználva Michelisz kezdte lopni a távolságot a kettős mögött. A záruló olló aztán újra nyílni kezdett az élen, és megszilárdulni látszottak a pozíciók az élbolyban, inkább hátrébb alakultak ki csaták. Ma és Urrutia Julien Brichét vette célkeresztbe.

A hármas ádáz csatát vívott egymással, és végül mindkét Geely Cyan Racing-versenyző lehagyta a hazai pályán szereplő franciát. Előrébb eközben Björk kapott defektet, és volt kénytelen meglátogatni a bokszutcát. A negyedik helyre Aurélien Comte lépett előre, aki szoros csatát vívott Teddy Clairet-vel.

Azcona azonban senkitől sem zavartatva, több mint két másodperc előnnyel szelte át a célvonalat Ehrlacher előtt, míg harmadikként Michelisz látta meg a kockás zászlót, így mindkét Hyundai-pilóta dobogón zárt. Negyedikként Comte ért célba, majd Clairet, Urrutia, Ma, Briché, Damiano Reduzzi és Tom Poussier zárta az első tízes sorát.

Azcona a győzelmével négy pontra csökkentette a hátrányát a továbbra is vezető Urrutiával szemben, míg Michelisz további 20 pont lemaradással található a harmadik helyen.

Folytatás 16 óra 30 perckor a második versennyel.

A világbajnokság állása hat verseny után

1. Santiago Urrutia (uruguayi, Geely Cyan Racing) 160 pont

2. Mikel Azcona (spanyol, BRC Hyundai N Squadra Corse) 156 pont

3. Michelisz Norbert (magyar, BRC Hyundai N Squadra Corse) 136 pont

4. Thed Björk (svéd, Geely Cyan Racing) 129 pont

5. Aurélien Comte (francia, CUPRA Leon VZ TCR) 123 pont

6. Yann Ehrlacher (francia, Geely Cyan Racing) 112 pont

