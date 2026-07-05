„Mintha elütöttem volna egy fekete macskát” – Verstappen hallani sem akar a bajnokságról

Noha Max Verstappennek egy héttel ezelőtt valós esélye volt arra, hogy győzelmet arasson csapata, a Red Bull hazai futamán, Silverstone-ban egyelőre nyoma sincs a múlt vasárnap mutatott erős tempónak. A négyszeres világbajnok hiába szerezte meg a harmadik helyet a sprintidőmérőn, a sprintversenyen hátrafelé lépdelt, és hatodikként szelte át a célvonalat, majd a kvalifikáción amellett, hogy alulmaradt a csapattársával, Isack Hadjarral szemben, csak hetedikként zárt.

Verstappen nyolc nagydíjat követően a bajnokságban is a hetedik helyen áll, lemaradása már 103 pont a vb-éllovas Andrea Kimi Antonelli mögött. Amikor a hollandot arról kérdezték, hogy lát-e még esélyt a bajnoki címre, tekintve, hogy tavaly milyen nagy hátrányt dolgozott le, röviden válaszolt. „Ezt a kérdést már nem kellene feltenniük nekem” – jelentette ki, majd kitért arra, hogy azokon a pályákon, amelyeken az energia menedzselése előtérbe kerül, egyértelmű hátrányban van a Red Bull.

„Ezeken a pályákon nem vagyunk túl jók, amikor ez a helyzet. Ráadásul ezen a hétvégén az autó egyensúlya sem a legjobb. Spa-Francorchamps-ban gyakorlatilag ugyanez lesz a helyzet, mint ahogy Monzában is. Kár érte, mert nyilvánvalóan a belga pálya az egyik kedvencem. De az idén nagyon más érzés lesz ott vezetni. Jelenleg egyszerűen ilyen a Formula–1. Nem igazán lehet mit kezdeni vele. Már alig várom, hogy hazamehessek” – jegyezte meg, majd amikor a nyári szünetről kérdezték, azt felelte, hogy nem elég hosszú.

A Red Bull tavaly a nyári szünet után mutatott be óriási felzárkózást, ám Verstappen nem számít arra, hogy a történelem megismétli önmagát. „Ott van a költséghatár is, amellyel számolni kell. Emiatt nem tudsz folyamatosan sok fejlesztést hozni az autóra. Továbbra is versenyről versenyre fogjuk értékelni a dolgokat, de úgy tűnik, hogy azokon a pályákon, ahol az energiamenedzsment tekintetében erősen korlátozva vagyunk, jobban szenvedünk.”

A teljesítmény hiánya mellett Verstappen úgy érzi, a szerencse sem igazán áll az oldalukon. A hollandnak szombaton gondja volt az erőforrásával, Ausztriában szárnyprobléma járult hozzá a szokatlan időmérős balesetéhez, míg Monacóban nem tudott elrajtolni a második helyről a motor meghibásodása miatt. „Szinte olyan, mintha elütöttem volna egy fekete macskát. Nem tudom, miért történik mindez. De nem vagyok különösebben babonás, úgyhogy előbb-utóbb biztosan jobb lesz.”

