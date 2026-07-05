Nemzeti Sportrádió

A Real Madrid szerződtette az Inter vb-kiesőjét

P. K.P. K.
2026.07.05. 14:24
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A Real Madrid a közösségi oldalán már megmutatta, hogyan fest majd Denzel Dumfries a csapat mezében (Fotó: facebook.com/RealMadrid)
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Hollandia foci vb 2026 Real Madrid Denzel Dumfries
A Real Madrid bejelentette, hogy szerződtette az olasz Intertől a holland labdarúgó-válogatottal a világbajnokságon a 32 között búcsúzó, 30 éves Denzel Dumfriest.

 

 

„A Real Madrid és az Inter megállapodott Denzel Dumfries átigazolásáról, aki a következő négy idényre, 2030. június 30-ig kötelezte el magát” – adta hírül a Real Madrid a honlapján. 

A 30 éves szárnyvédő a hírek szerint 20 millió euróért vált klubot.

Dumfries 2021-ben a PSV-től szerződött az Interhez, mellyel kétszer olasz bajnokságot, háromszor pedig Olasz Kupát nyert. A 76-szoros válogatott labdarúgó a világbajnokságon a hollandok mind a négy meccsét végigjátszotta, három gólpasszt is adott. Mint ismeretes, Hollandia a héten a Marokkóval szembeni 1–1 után 11-esekkel búcsúzott a tornától. 

 A Real Madridnak ő a negyedik nyári szerzeménye a spanyol Marc Cucurella, a portugál Bernardo Silva és a francia Ibrahima Konaté után.

 

Hollandia foci vb 2026 Real Madrid Denzel Dumfries
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