A Real Madrid szerződtette az Inter vb-kiesőjét

„A Real Madrid és az Inter megállapodott Denzel Dumfries átigazolásáról, aki a következő négy idényre, 2030. június 30-ig kötelezte el magát” – adta hírül a Real Madrid a honlapján.

A 30 éves szárnyvédő a hírek szerint 20 millió euróért vált klubot.

Dumfries 2021-ben a PSV-től szerződött az Interhez, mellyel kétszer olasz bajnokságot, háromszor pedig Olasz Kupát nyert. A 76-szoros válogatott labdarúgó a világbajnokságon a hollandok mind a négy meccsét végigjátszotta, három gólpasszt is adott. Mint ismeretes, Hollandia a héten a Marokkóval szembeni 1–1 után 11-esekkel búcsúzott a tornától.

A Real Madridnak ő a negyedik nyári szerzeménye a spanyol Marc Cucurella, a portugál Bernardo Silva és a francia Ibrahima Konaté után.