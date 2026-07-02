Dzeko az egyik oldalon, Pulisic a másikon – íme, az Egyesült Államok–Bosznia-Hercegovina kezdőcsapatai
VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
A LEGJOBB 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT
2.00: Egyesült Államok–Bosznia-Hercegovina (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
Santa Clara, San Francisco Bay Area Stadion. Vezeti: Raphael Claus (brazil)
EGYESÜLT ÁLLAMOK: Freese – Freeman, C. Richards, Ream, A. Robinson – Tillman, T. Adams – Dest, McKennie, Pulisic – Balogun. Szövetségi kapitány: Mauricio Pochettino (argentin)
A kispadon: Brady, Turner (kapusok), Arfsten, McKenzie, M. Robinson, Scally, Trusty, Aaronson, Berhalter, Roldan, Zendejas, G. Reyna, Weah, H. Wright, Pepi.
BOSZNIA-HERCEGOVINA: Vasilj – Katic, Radeljic, Muharemovic – Dedic, Gigovic, Sunjic, Kolasinac – Alajbegovic – Dzeko, Demirovic. Szövetségi kapitány: Sergej Barbarez
A kispadon: Jurkas, Zlomislic (kapusok), Bajraktarevic, Basic, Bazdar, Burnic, Hadziahmetovic, Hadzikadunic, Lukic, Mahmic, Malic, Memic, Mujakic, Radeljic, Tabakovic, Tahirovic,
AZ AMERIKAI VÁLOGATOTT VB-KERETE
Kapusok: 25 Chris Brady (Chicago Fire), 24 Matt Freese (New York City), 1 Matt Turner (New England Revolution)
Védők: 18 Max Arfsten (Columbus Crew), 2 Sergino Dest (PSV – Hollandia), 16 Alex Freeman (Villarreal – Spanyolország), 22 Mark McKenzie (Toulouse – Franciaország), 13 Tim Ream (Charlotte), 3 Chris Richards (Crystal Palace – Anglia), 5 Antonee Robinson (Fulham – Anglia), 12 Miles Robinson (Cincinnati), 23 Joe Scally (Borussia Mönchengladbach – Németország), 6 Auston Trusty (Celtic FC – Skócia)
Középpályások: 11 Brenden Aaronson (Leeds United – Anglia), 4 Tyler Adams (AFC Bournemouth – Anglia), 14 Sebastian Berhalter (Vancouver Whitecaps), 8 Weston McKennie (Juventus – Olaszország), 15 Cristian Roldan (Seattle Sounders), 17 Malik Tillman (Bayer Leverkusen – Németország), 26 Alejandro Zendejas (América – Mexikó)
Támadók: 20 Folarin Balogun (AS Monaco – Franciaország), 9 Ricardo Pepi (PSV – Hollandia), 10 Christian Pulisic (AC Milan – Olaszország), 7 Gio Reyna (Borussia Mönchengladbach – Németország), 21 Tim Weah (Olympique Marseille – Franciaország), 19 Haji Wright (Coventry City – Anglia)
Szövetségi kapitány: Mauricio Pochettino (argentin)
A BOSNYÁK VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: 12 Mladen Jurkas (Borac Banja Luka), 1 Nikola Vasilj (St. Pauli – Németország), 22 Martin Zlomislic (HNK Rijeka – Horvátország)
Védők: 7 Amar Dedic (Benfica – Portugália), 3 Dennis Hadzikadunic (Sampdoria – Olaszország), 18 Nikola Katic (Schalke 04 – Németország), 5 Sead Kolasinac (Atalanta – Olaszország), 24 Arjan Malic (Sturm Graz – Ausztria), 4 Tarik Muharemovic (Sassuolo – Olaszország), 2 Nihad Mujakic (Gaziantep – Törökország), 21 Stjepan Radeljic (HNK Rijeka – Horvátország)
Középpályások: 19 Kerim Alajbegovic (RB Salzburg – Ausztria), 20 Esmir Bajraktarevic (PSV – Hollandia), 13 Ivan Basic (Asztana – Kazahsztán), 17 Dzenis Burnic (Karlsruher SC – Németország), 8 Armin Gigovic (Young Boys – Svájc), 16 Amir Hadziahmetovic (Hull City – Anglia), 26 Ermin Mahmic (Slovan Liberec – Csehország), 15 Amar Memic (Viktoria Plzen – Csehország), 14 Ivan Sunjic (Pafosz – Ciprus), 6 Benjamin Tahirovic (Bröndby – Dánia)
Támadók: 9 Samed Bazdar (Jagiellonia Bialystok – Lengyelország), 10 Ermedin Demirovic (VfB Stuttgart – Németország), 11 Edin Dzeko (Schalke 04 – Németország), 25 Jovo Lukic (Universitatea Cluj – Románia), 23 Haris Tabakovic (Borussia Mönchengladbach – Németország)
Szövetségi kapitány: Sergej Barbarez