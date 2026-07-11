Videó: tetőfokán a Haaland-mánia – elképesztő mémek terjednek a norvégok gólzsákjáról
Szellemesebbnél szellemesebb mémek születnek Erling Haalandról, a norvég válogatott gólvágójáról.
Az Instagramon terjedő videóból kiderül, hogy Haaland arcával és a rá jellemző mozdulatokkal, gólörömökkel már szinte mindenhol lehet találkozni: többek között megfordul a háztartásokban, a liftajtókon, a falra akasztott vekkereken, vagy épp a gépkocsik illatosítóján, hogy csak néhányat említsünk a sok közül.
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