Nemzeti Sportrádió

Lapunknak nyilatkozott a marokkói válogatott sajtófőnöke, Morad Mutauakkil

T. Z.T. Z.
2026.07.11. 16:59
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foci vb 2026 vb 2026 Marokkó Nemzeti Sport
Két egymást követő világbajnokságon is a legjobb nyolc közé jutott Marokkó, amely néhány év alatt nemcsak Afrika legerősebb válogatottjává, hanem a világ futballelitjének meghatározó szereplőjévé nőtte ki magát. A katari történelmi elődöntő után ezúttal Franciaország állította meg a marokkóiakat, de a világ már nem egyszeri bravúrról, hanem a „marokkói modellről” beszél.

Mi áll a látványos felemelkedés mögött? Miért működik jobban a marokkói futball, mint a kontinens többi nagy nemzetéé? Erről beszélgettünk Morad Mutauakkillal, a marokkói válogatott sajtófőnökével és hazája egyik legismertebb televíziós sportújságírójával.

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„Marokkó felhagyott a gyors sikerek hajszolásával, és Afrika futballnagyhatalmává vált” – a marokkói válogatott sajtófőnöke az NS-nek

„Marokkó egy hosszú távon fenntartható futball-ökoszisztémát épített fel, amelyben az átfogó jövőkép, a korszerű infrastruktúra, a szakmai hozzáértés és a nemzeti összefogás egymást erősítik.”

 

 

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