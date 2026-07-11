Lapunknak nyilatkozott a marokkói válogatott sajtófőnöke, Morad Mutauakkil

Két egymást követő világbajnokságon is a legjobb nyolc közé jutott Marokkó, amely néhány év alatt nemcsak Afrika legerősebb válogatottjává, hanem a világ futballelitjének meghatározó szereplőjévé nőtte ki magát. A katari történelmi elődöntő után ezúttal Franciaország állította meg a marokkóiakat, de a világ már nem egyszeri bravúrról, hanem a „marokkói modellről” beszél.

Mi áll a látványos felemelkedés mögött? Miért működik jobban a marokkói futball, mint a kontinens többi nagy nemzetéé? Erről beszélgettünk Morad Mutauakkillal, a marokkói válogatott sajtófőnökével és hazája egyik legismertebb televíziós sportújságírójával.