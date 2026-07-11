Extrém hőség nehezítheti meg az angolok és a norvégok dolgát
Az Egyesült Államok meteorológia szolgálata hőségriadót adott ki az Anglia–Norvégia világbajnoki mérkőzés előtt, amelyet magyar idő szerint ma este 11 órától rendeznek meg Miamiban.
A szervezet közlése szerint a mérkőzés idején 43 Celsius-fokos kánikula várható a városban.
A kötelező ivószünetnek emiatt még nagyobb jelentősége lesz, annál is inkább, mert a mérkőzés helyszínéül szolgáló Hard Rock Stadionnak nincs tetőszerkezete, így befedni sem lehet a létesítményt a körülmények javítása érdekében.
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