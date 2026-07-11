Extrém hőség nehezítheti meg az angolok és a norvégok dolgát

A szervezet közlése szerint a mérkőzés idején 43 Celsius-fokos kánikula várható a városban.

A kötelező ivószünetnek emiatt még nagyobb jelentősége lesz, annál is inkább, mert a mérkőzés helyszínéül szolgáló Hard Rock Stadionnak nincs tetőszerkezete, így befedni sem lehet a létesítményt a körülmények javítása érdekében.