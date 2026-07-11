Nemzeti Sportrádió

Extrém hőség nehezítheti meg az angolok és a norvégok dolgát

T. Z.T. Z.
2026.07.11. 14:46
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Fotó: Getty Images
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foci vb 2026 Anglia időjárás Norvégia
Az Egyesült Államok meteorológia szolgálata hőségriadót adott ki az Anglia–Norvégia világbajnoki mérkőzés előtt, amelyet magyar idő szerint ma este 11 órától rendeznek meg Miamiban.

A szervezet közlése szerint a mérkőzés idején 43 Celsius-fokos kánikula várható a városban. 

A kötelező ivószünetnek emiatt még nagyobb jelentősége lesz, annál is inkább, mert a mérkőzés helyszínéül szolgáló Hard Rock Stadionnak nincs tetőszerkezete, így befedni sem lehet a létesítményt a körülmények javítása érdekében. 

 

foci vb 2026 Anglia időjárás Norvégia
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