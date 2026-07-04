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Csak behúzta a továbbjutást Argentína, ötgólos meccsen
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2026.07.04. 02:55
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A futballtörténeti csoda végül elmaradt: Argentína hosszabbításban ejtette ki a Zöld-foki-szigeteket
Messi ezúttal is betalált, az afrikaiak a hosszabbításban is egyenlítettek, de egy öngóllal továbbment a címvédő.
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