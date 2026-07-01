Clément Turpin európai társrekorder lesz a Kolumbia–Ghánán
A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) elkészítette az utolsó három mérkőzés játékvezetői küldését a legjobb 32 között.
Clément Turpin kapta a Kolumbia–Ghána mérkőzést a legjobb 32 között. A 44 éves francia bíró a 2017-es U17-es vb-n már vezette ezt a párosítást, akkor Ghána korosztályos csapata 1–0-ra nyert a csoportkörben.
Turpin a harmadik mérkőzését vezeti a mostani vb-n, összességében pedig a nyolcadik világbajnoki mérkőzése lesz, amivel európai társrekorder lesz. Korábban csak egy európai játékvezető fújt nyolc vb-meccsen, érdekesség, hogy szintén egy francia, Joel Quiniou.
Szintén a harmadik mérkőzésére készül Drew Fischer, a kanadai bíró az Argentína–Zöld-foki-szigetek meccsen fújja a sípot. Az Ausztrália–Egyiptom összecsapást Gustavo Tejera kapta, aki eddig csak a Mexikó–Dél-Korea meccsen működött közre.
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