Clément Turpin európai társrekorder lesz a Kolumbia–Ghánán

Clément Turpin kapta a Kolumbia–Ghána mérkőzést a legjobb 32 között. A 44 éves francia bíró a 2017-es U17-es vb-n már vezette ezt a párosítást, akkor Ghána korosztályos csapata 1–0-ra nyert a csoportkörben.

Turpin a harmadik mérkőzését vezeti a mostani vb-n, összességében pedig a nyolcadik világbajnoki mérkőzése lesz, amivel európai társrekorder lesz. Korábban csak egy európai játékvezető fújt nyolc vb-meccsen, érdekesség, hogy szintén egy francia, Joel Quiniou.

Szintén a harmadik mérkőzésére készül Drew Fischer, a kanadai bíró az Argentína–Zöld-foki-szigetek meccsen fújja a sípot. Az Ausztrália–Egyiptom összecsapást Gustavo Tejera kapta, aki eddig csak a Mexikó–Dél-Korea meccsen működött közre.