Nemzeti Sportrádió

Clément Turpin európai társrekorder lesz a Kolumbia–Ghánán

PATAKI GYULAPATAKI GYULA
2026.07.01. 18:51
Clément Turpin kilenc év után vezet újra Kolumbia–Ghána mérkőzést, de ezúttal felnőtt vb-n (Fotó: Getty Images)
Címkék
foci vb 2026 vb 2026 Clément Turpin játékvezetés
A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) elkészítette az utolsó három mérkőzés játékvezetői küldését a legjobb 32 között.

Clément Turpin kapta a Kolumbia–Ghána mérkőzést a legjobb 32 között. A 44 éves francia bíró a 2017-es U17-es vb-n már vezette ezt a párosítást, akkor Ghána korosztályos csapata 1–0-ra nyert a csoportkörben.

Turpin a harmadik mérkőzését vezeti a mostani vb-n, összességében pedig a nyolcadik világbajnoki mérkőzése lesz, amivel európai társrekorder lesz. Korábban csak egy európai játékvezető fújt nyolc vb-meccsen, érdekesség, hogy szintén egy francia, Joel Quiniou.

Szintén a harmadik mérkőzésére készül Drew Fischer, a kanadai bíró az Argentína–Zöld-foki-szigetek meccsen fújja a sípot. Az Ausztrália–Egyiptom összecsapást Gustavo Tejera kapta, aki eddig csak a Mexikó–Dél-Korea meccsen működött közre.

 

foci vb 2026 vb 2026 Clément Turpin játékvezetés
Legfrissebb hírek

Harry Kane megelőzte Pelét; Anglia most sem botlott afrikai rivális ellen

Foci vb 2026
5 perce

Anglia 1966 óta tartó vb-átkot tört meg – statisztikák

Foci vb 2026
10 perce

Mpasi majdnem mindent védett, de Kane a 16 közé lőtte Angliát

Foci vb 2026
27 perce

Itt a vége, Anglia jutott tovább!

Foci vb 2026
31 perce

A kongói gólra Kane kétszer válaszolt – videók

Foci vb 2026
32 perce

Kane duplájával Anglia fordít a hajrában!

Foci vb 2026
39 perce

Elkezdődött a második félidő!

Foci vb 2026
1 órája

Érik a szenzáció, 1–0-ra vezet Kongó a szünetben!

Foci vb 2026
1 órája
Ezek is érdekelhetik