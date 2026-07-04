Ha július 4. és futball-vb, akkor Aranycsapat, Bergkamp, Bebeto, Grosso és Neymar

A labdarúgó-világbajnokságok történetét napról napra felelevenítő sorozatunk mai epizódját az Aranycsapat 1954-es, 3:2-re elveszített döntőjével kezdjük. A németek nemcsak Bernben örülhettek július 4-én, hanem 1990-ben Torinóban is (ott még csak a döntőbe jutásnak), majd 2014-ben Rio de Janeiró-ban a sikeres negyeddöntőnek, viszont 1998-ban és 2006-ban szertefoszlottak aranyálmaik ezen a napon. Felelevenítjük Dennis Bergkamp 1998-as álomgólját, továbbá azt, hogyan dühítették a lengyelek a szovjeteket a szögletzászlónál 1982-ben, és elborzadunk, hogyan tette hidegre Neymart a kolumbiai Juan Zúniga 2014-ben.

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