Nemzeti Sportrádió

Ha július 4. és futball-vb, akkor Aranycsapat, Bergkamp, Bebeto, Grosso és Neymar

K. Zs.K. Zs.
2026.07.04. 15:38
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1998: a pimasz csel már megvolt (Roberto Ayala arcán a döbbenet), Dennis Bergkamp hamarosan berúgja a csodagólt (Fotó: Getty Images)
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A labdarúgó-világbajnokságok történetét napról napra felelevenítő sorozatunk mai epizódját az Aranycsapat 1954-es, 3:2-re elveszített döntőjével kezdjük. A németek nemcsak Bernben örülhettek július 4-én, hanem 1990-ben Torinóban is (ott még csak a döntőbe jutásnak), majd 2014-ben Rio de Janeiró-ban a sikeres negyeddöntőnek, viszont 1998-ban és 2006-ban szertefoszlottak aranyálmaik ezen a napon. Felelevenítjük Dennis Bergkamp 1998-as álomgólját, továbbá azt, hogyan dühítették a lengyelek a szovjeteket a szögletzászlónál 1982-ben, és elborzadunk, hogyan tette hidegre Neymart a kolumbiai Juan Zúniga 2014-ben.

A vb-múltat videókkal, korabeli címlapokkal, fotókkal megjelenítő sorozatunk mai cikke ide kattintva érhető el!

 

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