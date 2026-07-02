Nemzeti Sportrádió

Balogun góljával vezet a szünetben az Egyesült Államok

B. A. P.B. A. P.
2026.07.02. 02:57
Címkék
Bosznia-Hercegovina Egyesült Államok foci vb 2026 Florian Balogun
Foci vb 2026
15 perce

Balogun gólt lőtt, majd pirosat kapott, de az USA tíz emberrel is felülmúlta a bosnyákokat

A hajrában Malik Tillman szabadrúgása döntötte el a meccset, a társházigazda Belgiummal találkozik a vb-nyolcaddöntőben.

 

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Bosznia-Hercegovina Egyesült Államok foci vb 2026 Florian Balogun
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