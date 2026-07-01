Nemzeti Sportrádió

A vb-meccsnek sem sikerült rendeznie a két ország rossz viszonyát

BORSOS LÁSZLÓBORSOS LÁSZLÓ
• Mexikóváros
2026.07.01. 09:35
Szurkolói felvonulás a meccs előtt (Fotó: Getty Images)
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vb 2026 Mexikó foci-vb 2026 Ecuador
A magyar idő szerint szerda hajnali, 2–0-s hazai győzelemmel végződő Mexikó–Ecuador mérkőzésnek akaratlanul is különös politikai hátteret adott, hogy a két ország között több mint két éve nincs diplomáciai kapcsolat.

A viszály Jorge Glas korábbi ecuadori alelnök ügye miatt robbant ki: a korrupcióért elítélt politikus 2023 végén a quitói mexikói nagykövetségen keresett menedéket, Mexikó pedig politikai üldözöttnek tekintette és menedékjogot adott neki. Ecuador ezzel szemben közönséges bűnözőnek tartotta Glast, majd 2024. április 5-én rendőri egységekkel lerohanta a diplomáciai képviseletet és elhurcolta az egykori alelnököt. Mexikó a nagykövetség sérthetetlenségének példátlan megsértéséről beszélt, megszakította kapcsolatait Ecuadorral, és a Nemzetközi Bírósághoz fordult – Quito viszont azzal vádolja Mexikót, hogy a menedékjoggal visszaélve beavatkozott az ország belügyeibe.

A két válogatott tehát úgy küzdött a nyolcaddöntőbe jutásért, hogy kormányaik hivatalosan szóba sem állnak egymással, és a szurkolók is rendesen savazták egymást: a mexikóiak már a meccs előtt szapulták az ecuadoriakat, kifütyülték himnuszukat, pedig ezt a korábbi meccseiken egyszer sem tették meg.

Talán mondanunk sem kell, azt sem tették zsebre a vesztes félért szorítók, amilyen froclikat a lefújás után kaptak...

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