A vb-meccsnek sem sikerült rendeznie a két ország rossz viszonyát

A viszály Jorge Glas korábbi ecuadori alelnök ügye miatt robbant ki: a korrupcióért elítélt politikus 2023 végén a quitói mexikói nagykövetségen keresett menedéket, Mexikó pedig politikai üldözöttnek tekintette és menedékjogot adott neki. Ecuador ezzel szemben közönséges bűnözőnek tartotta Glast, majd 2024. április 5-én rendőri egységekkel lerohanta a diplomáciai képviseletet és elhurcolta az egykori alelnököt. Mexikó a nagykövetség sérthetetlenségének példátlan megsértéséről beszélt, megszakította kapcsolatait Ecuadorral, és a Nemzetközi Bírósághoz fordult – Quito viszont azzal vádolja Mexikót, hogy a menedékjoggal visszaélve beavatkozott az ország belügyeibe.

A két válogatott tehát úgy küzdött a nyolcaddöntőbe jutásért, hogy kormányaik hivatalosan szóba sem állnak egymással, és a szurkolók is rendesen savazták egymást: a mexikóiak már a meccs előtt szapulták az ecuadoriakat, kifütyülték himnuszukat, pedig ezt a korábbi meccseiken egyszer sem tették meg.

Talán mondanunk sem kell, azt sem tették zsebre a vesztes félért szorítók, amilyen froclikat a lefújás után kaptak...