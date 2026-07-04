Nemzeti Sportrádió

A szünetben vezetnek a kolumbiaiak

2026.07.04. 04:32
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Foci vb 2026
40 perce

Jhon Arias gólja döntött, Kolumbiával lett teljes a nyolcaddöntő mezőnye

A dél-amerikai válogatott készülhet Svájc ellen; Ghána teljesen veszélytelen volt kapura.

 

foci vb 2026 vb 2026 vb-hírfolyam
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