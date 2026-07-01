Nemzeti Sportrádió

A kaliforniai baseballmeccsen is tudta mindenki, hogy Mexikó gólt szerzett – videó

I. SZ.I. SZ.
2026.07.01. 14:30
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vb 2026 vb-hírfolyam Mexikó MLB baseball
Kedd éjjel a sacramentói Athletics–LA Dodgers MLB-meccsre is beszivárgott egy kis mexikói vb-hangulat. A baseballmérkőzés javában folyt, amikor a Mexikó–Ecuador vb-meccset a telefonján követő mexikói szurkoló válogatottja góljánál önkívületben kezdett ordítani. A meccset 9–3-ra megnyerő Dodgers dobóját, Justin Wrobleskit nem zökkentette ki a vele szemben álló fanatikus, tette tovább a dolgát.

 

vb 2026 vb-hírfolyam Mexikó MLB baseball
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