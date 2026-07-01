A kaliforniai baseballmeccsen is tudta mindenki, hogy Mexikó gólt szerzett – videó

Kedd éjjel a sacramentói Athletics–LA Dodgers MLB-meccsre is beszivárgott egy kis mexikói vb-hangulat. A baseballmérkőzés javában folyt, amikor a Mexikó–Ecuador vb-meccset a telefonján követő mexikói szurkoló válogatottja góljánál önkívületben kezdett ordítani. A meccset 9–3-ra megnyerő Dodgers dobóját, Justin Wrobleskit nem zökkentette ki a vele szemben álló fanatikus, tette tovább a dolgát.

This fan let EVERYONE at the baseball game know Mexico had scored a goal 🤣 pic.twitter.com/a2aBHPiOZQ — Football on TNT Sports (@footballontnt) July 1, 2026