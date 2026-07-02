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A harmadik társházigazda is nyert – az Egyesült Államok is továbbjutott
B. A. P.
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2026.07.02. 04:21
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Bosznia-Hercegovina
Egyesült Államok
foci vb 2026
Foci vb 2026
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Balogun gólt lőtt, majd pirosat kapott, de az USA tíz emberrel is felülmúlta a bosnyákokat
A hajrában Malik Tillman szabadrúgása döntötte el a meccset, a társházigazda Belgiummal találkozik a vb-nyolcaddöntőben.
Bosznia-Hercegovina
Egyesült Államok
foci vb 2026
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