Jelentkezett közel 25 milliós nyereményéért a vb tippmixkirálya

Jelentkezett nyereményéért a 2026-os labdarúgó-világbajnokság eddigi legnagyobb Tippmix-nyertese. A Pest megyei fogadó 3-as kötéssel, 500 Ft-os téttel 1 millió 763 ezer 750 forintot nyert július 3-án, a tippsorával összehozott egészen parádés 3527.50-es szorzónak köszönhetően. Tippsorát 14-szer is játékba küldte, így összesen 7 ezer forintos téttel 24 millió 692 ezer 500 forintos nyereménynek örülhet, melyet a jogszabály szerint 30 napon belül kézhez is vehet a nagynyertes.

Nemcsak a nyeremények nagysága, hanem a játékosok aktivitása is kiemelkedően alakult a világbajnokság alatt, hiszen a negyeddöntőkkel minden korábbi vb-csúcsot felülmúlt a sportfogadások volumene. Ami az összesített forgalmat illeti, a 28. játékhéten forgalmi rekordot döntött a Tippmix és a Tippmixpro, utóbbi pedig önmagában is kiemelkedő hetet zárt, ugyanis az elmúlt héten minden eddiginél több tét érkezett be. A rekord a fogadóknak is nyereményesőt jelentett, hiszen a spanyolok és a franciák is hozták a papírformát, míg az angolok és az argentinok hosszabbítást követően jutottak tovább.