Zico a brazilok kiesése esetén sem lenne szomorú

A 17. világbajnokságán találkozott először ázsiai csapattal a brazil válogatott, 2002-ben Kínával futott össze a csoportkörben, Roberto Carlos, Rivaldo, Ronaldinho és Ronaldo góljával 4–0-ra győzött. Azóta még háromszor szomorította az ázsiai szövetség csapatait, 2006-ban Japánnak lőtt négy gólt (a 4–1-es csoportmeccsen két Ronaldo-gól mellett Juninho és Gilberto Silva ünnepelhetett), 2010-ben Észak-Koreát 2–1-re győzte le Maicon és Elano révén, majd Katarban, négy évvel ezelőtt a kieséses szakaszban ütötte ki Dél-Koreát Tite csapata (4–1).

A Marokkó elleni idei nyitány aggasztóan visszafogott brazil játékot hozott (1–1), de azóta Haiti és Skócia ellen is (mindkettő 3–0) osztálykülönbséggel nyert az ötszörös világbajnok, ráadásul a törékeny, az utolsó csoportmeccsen hosszú idő után visszatérő Neymar helyett Vinícius Júnior kimagasló játékkal vette vállára a csapatot (már 4 gólnál jár).

A javuló forma és a korábbi jó eredmények persze nem garantálják, hogy Japánt is legyőzik. Mérvadó lehet a távol-keletiek hollandok elleni teljesítménye, amikor a vb egyik esélyese ellen remekül helytálltak (2–2). A 71-szeres brazil válogatott, később Japánnal szövetségi kapitányként a 2006-os vb-n Brazíliával is összecsapó Zico a Coluna do Flamengónak azt nyilatkozta, rendkívül óvatosnak kell lenni a japánokkal.

„Természetesen Brazíliának szurkolok – mondta az edzőként és játékosként a Kasima Antlersnél is megforduló legendás támadó középpályás. – Mi lehet nehezebb annál, mint Japánt vezetni Brazília ellen? Higgyék el, tudom, miről beszélek, mert kétszer is előfordult velem. Ha Brazília nyer, örülök, mert brazil vagyok, de ha veszít, akkor sem leszek szomorú, mert a japán futballban benne van a DNS-em. Mindkét együttes vállalkozó kedvű, de Brazíliának óvatosnak kell lennie a sebességgel és a mozgással, mert Japán nem áll le. Skócia ellen jól teljesített, de korábban Marokkóval szemben elveszettnek tűnt, a játékosok nem megfelelően helyezkedtek a pályán. Jó, hogy formába lendült az előző meccseken a csapat, és ne felejtsük el, Marokkó az egyik legjobb a vb-n, ahogyan az előzőn is az volt, tiszteletet érdemel. Sokan nem vették észre, de Carlo Ancelotti eleinte nem tudta, kire számíthat, majd az első meccs második félideje óta minden rendeződött. Nagy önbizalmat ad a selecaónak, hogy sikerült megtalálni a megoldást, és gólokkal nyerni a következő mérkőzéseket. Japán ma már más, mint amikor ott játszottam a kilencvenes években, vagy amikor később a válogatottat vezettem. Korábban a dél-amerikai és afrikai együttesek ellen szenvedett, ezért amikor én feleltem a csapatért, szándékosan ilyen válogatottakkal szerveztünk meccseket.”

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

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